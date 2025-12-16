Techzine Talks jaaroverzicht 2025: AI-doorbraken, mega-overnames en trends

Het jaar 2025 was een bewogen jaar in de techwereld, met name op het gebied van AI, cybersecurity en grote bedrijfsovernames. Van DeepSeek’s disruptieve AI-modellen tot geheugentekorten die de hele industrie treffen, en van soevereiniteitskwesties tot de introductie van fysieke AI. 2025 heeft de technologie-industrie fundamenteel veranderd.

In deze uitgebreide terugblik bespreken we de belangrijkste ontwikkelingen die de technologie-industrie in 2025 hebben gekenmerkt. Van miljarden-overnames tot AI-innovaties die de markt op zijn kop zetten, het jaar zat vol met gebeurtenissen die de toekomst van tech zullen bepalen.

Grootste tech-overnames van 2025

De brlangrijkste deal in de zakelijke IT-wereld was Google’s overname van Wiz voor 32 miljard dollar. Met deze overname breidt Google zijn security-portfolio enorm uit, naast het eerder overgenomen Mandiant. Wiz, bekend om zijn graph database-technologie voor security, heeft honderden miljoenen relaties gelegd tussen verschillende data-elementen.

Synopsis’ overname van ANSYS was technisch gezien de grootste deal, waarbij twee chipdesign software-bedrijven (EDA-makers) fuseerden. Andere belangrijke overnames waren Juniper (afgerond) en de nog lopende deal tussen Palo Alto Networks en CyberArk, een cruciale overname op het gebied van identity management en privileged access management.

DeepSeek schudt AI-markt op

Begin 2025 zorgde het Chinese DeepSeek voor een eerste beursomwenteling met bedrijven die 20% zakten in één dag. DeepSeek introduceerde een manier om tegen relatief lage kosten (ongeveer 5 miljoen dollar) een redeneerfunctie toe te voegen aan bestaande modellen. Later in het jaar kwam DeepSeek met een OCR-model dat aantoonde dat visuele tokens efficiënter zijn dan tekstuele tokens voor AI-training.

Deze ontwikkeling heeft geleid tot het concept van Inference Time Compute: modellen niet langer trainen, maar ze langer laten nadenken over hun output. OpenAI en Google hebben inmiddels opties geïntroduceerd waarbij modellen 10 minuten tot 12 uur kunnen nadenken over complexe vragen. DeepSeek heeft bewezen dat kleinere, efficiëntere modellen mogelijk zijn, wat grote implicaties heeft voor de AI-industrie.

Geheugentekorten dreigen AI-groei te remmen

Een van de grootste uitdagingen voor 2026 werd eind 2025 zichtbaar: OpenAI heeft naar verluidt 40% van alle wereldwijde geheugenproductie voor 2026 al ingekocht. Dit zorgt voor verwachte prijsstijgingen van 15 tot 20 procent voor geheugen in reguliere hardware. Voor bedrijven die Windows 10-systemen moeten vervangen (support eindigt in 2025) betekent dit een aanzienlijk hogere kostprijs.

De geheugenschaarste maakt ook de ontwikkeling van fysieke AI-robots uitdagender, aangezien deze significant meer geheugen nodig hebben dan traditionele toepassingen. Experts verwachten dat dit een beperkende factor wordt voor de groei van robotica in 2026.

Cybersecurity: jaar van credential theft

2025 werd gekenmerkt door enkele grote cybersecurity-incidenten, eigenlijk zoals elk jaar, maar in 2025 was user credential theft de belangrijkste aanvalsvector. “Hackers hacken niet meer, ze loggen in” werd het motto van het jaar. Belangrijke incidenten waren onder meer:

• Salesforce Loft-campagne gericht op software die verbinding maakt met Salesforce

• OM Nederland 6 weken offline door cyberaanval

• Clinical Diagnostics gehackt, met impact op bevolkingsonderzoek Nederland

• TU Eindhoven enkele dagen offline

• Ingram Micro een week offline

De focus op identity management maakt bedrijven zoals Okta steeds belangrijker in het security-landschap. Palo Alto Networks’ overname van CyberArk onderstreept dit belang.

Soevereiniteit en de Nexperia-kwestie

Technologische soevereiniteit werd in 2025 een prominent thema in Europa. De Nexperia-rel, waarbij de Nederlandse overheid zich ging bemoeien met de bedrijfsvoering van de Nederlandse chipfabriek die in Chinese handen is zorgde voor de nodige commotie. Tweede Kamerleden die toegang kregen tot vertrouwelijke informatie over de zaak toonden meer begrip voor de beslissing dan degenen die deze informatie niet ontvingen.

Ook Solvinity’s overname door het Amerikaanse Kyndryl leidde tot enige commotie, omdat de DigiD-app op Solvinity’s infrastructuur draait. De gemeente Amsterdam klaagde dat ze juist voor Solvinity hadden gekozen vanwege de Europese soevereiniteit. Deze gevallen illustreren de spanning tussen technologische afhankelijkheid en geopolitieke realiteit.

PC-markt: AI-PC’s geen gamechanger

De PC-markt verbeterde licht in 2024, hoofdzakelijk door het naderende einde van Windows 10-support. AI-PC’s met NPU’s (Neural Processing Units) bleken echter nog geen reden voor massale vernieuwing. De belangrijkste use cases, zoals achtergrondvervanging in webcams of generative fill in Paint, zijn vooralsnog te beperkt om investeringen te rechtvaardigen.

Microsoft worstelt met de adoptie van Copilot, ondanks dat het is opgewaardeerd tot een dedicated toetsenbordknop. Bedrijven die Copilot verplicht stellen, krijgen te maken met weerstand van werknemers die de toegevoegde waarde niet ervaren.

Google Search en media onder druk

Google’s introductie van AI Overviews heeft grote impact op mediabedrijven. In plaats van een lijst met links krijgen gebruikers direct een AI-gegenereerd antwoord. Uit onderzoek blijkt dat het verkeer naar websites met 60-80% kan dalen.

De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar de aanpassing van de zoekmachines, onder druk van de media-industrie. Experts stellen echter dat mediabedrijven zich moeten aanpassen door waardevolle content te creëren in plaats van de technologie te bestrijden. Sites met relevante, hoogwaardige informatie blijven de bron voor AI Overviews en behouden hun waarde.

Vooruitblik 2025

Voor 2025 worden verschillende trends verwacht: verdere ontwikkeling van kleinere, efficiëntere AI-modellen (SLMs), doorbraak van fysieke AI in praktische toepassingen, en mogelijk consolidatie in de AI-sector als de efficiëntiewinsten groot genoeg worden. De geheugentekorten zullen waarschijnlijk de grootste uitdaging vormen voor de groei van AI-toepassingen.

Het debat rond technologische soevereiniteit zal intensiveren. Mediabedrijven zullen moeten gaan kiezen: innoveren en aanpassen, of verdwijnen in een wereld waar AI de primaire interface wordt tussen gebruikers en informatie.

