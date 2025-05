DeepSeek is geen Spoetnik, maar wel een belangrijke versneller van AI-adoptie

Na de schokgolf die DeepSeek veroorzaakte, haalt de techwereld weer adem en vraagt zich af wat deze technologie betekent voor concurrentie, innovatie en de toekomst van AI. DeepSeek is zonder twijfel een belangrijke technologische stap vooruit. Tegelijkertijd zorgde het voor flinke onrust op de beurs en paniek in de techsector – iets wat we zelden meemaken.

Toch is het goed om een stap terug te doen en naar het grotere geheel te kijken. DeepSeek is indrukwekkend, maar het is niet het kantelpunt waarvoor het wordt opgehemeld. In plaats van het te vergelijken met historische doorbraken zoals de lancering van Spoetnik, moeten we kijken naar wat DeepSeek ons vertelt over de richting waarin AI zich ontwikkelt. Het is een broodnodige correctie binnen de sector, een die innovatie en adoptie van AI aanzienlijk zal versnellen.

De toekomst ligt in democratisering

Weet je nog hoe groot computers vroeger waren? Tegenwoordig hebben onze horloges meer rekenkracht dan die gigantische oude systemen. Deze evolutie kwam niet door een plotselinge doorbraak, maar door voortdurende optimalisatie waardoor technologie kleiner, sneller en goedkoper werd.

Op vergelijkbare wijze heeft DeepSeek creatieve optimalisaties toegepast om zijn model kleiner en sneller te maken. Dat is een slimme zet, want het sluit aan bij de richting waarin de industrie zich beweegt én bij wat nodig is voor brede adoptie van AI binnen bedrijven. Traditionele, grotere AI-modellen zijn traag en duur in gebruik, wat hun inzetbaarheid beperkt.

Bij Cognizant werden de kleinere DeepSeek-modellen getest op een eenvoudige MacBook, en de kracht, zeker in vergelijking met modellen van vergelijkbare omvang van slechts enkele maanden geleden, was verrassend. En dat zonder zware rekenkracht of veel opslagruimte. Bovendien zijn deze modellen sneller te trainen en vragen ze aanzienlijk minder middelen.

DeepSeek draagt bij aan de democratisering van AI. De tijd dat alleen een handvol commerciële partijen de beschikking had over krachtige modellen, loopt ten einde. En dat is goed nieuws voor iedereen.

Multi-agent systemen in een post-DeepSeek wereld

Tot nu toe lag de lat hoog voor AI-modellen met geavanceerde redeneringscapaciteiten. Slechts een handvol LLM(Large Language Model)-gebaseerde agents voldeed aan de eisen. Met DeepSeek is de deur opengezet voor een nieuwe generatie modellen. Wat betekent dat voor agents en multi-agent systemen?

We hebben dit jaar gezien hoe agents zich ontwikkelen tot krachtige AI-oplossingen. Nu beginnen we ook te zien hoe agents onderling samen werken in multi-agent systemen, wat aanzienlijke productiviteitswinst en autonomie oplevert. Dankzij DeepSeeks optimalisaties

kunnen we nu met kleinere, snellere en goedkopere modellen werken, wat de deur opent naar een breder scala aan toepassingen. Met deze nieuwe modellen krijgen bedrijven veel meer flexibiliteit in hoe en waar ze AI bouwen en inzetten. Dat kan de adoptie van AI in het bedrijven aanzienlijk versnellen.

Een toename aan praktijktoepassingen

Naarmate grote taalmodellen (LLM’s) sneller en energie-efficiënter worden, wordt de toepassingen van multi-agent oplossingen steeds haalbaarder, en profiteren steeds meer sectoren van de voordelen.

Tot nu toe richtten we ons vooral op toepassingen waarbij één beslisser binnen een specifiek domein AI gebruikte om processen te stroomlijnen voor een kleine groep gebruikers. De uitdaging zit in het opschalen naar duizenden gebruikers. Onder belasting kunnen grote modellen traag en inefficiënt worden. Met de kleinere, snellere modellen kunnen we deze systemen nu wel op schaal inzetten en het aantal gebruikers vergroten. Naarmate het aantal processen groeit en de verwerkingscapaciteit toeneemt, nemen de toepassingsmogelijkheden ook snel toe.

Hoe ziet dat eruit in de praktijk? Een voor de hand liggend voorbeeld is de ondersteuning van callcenters, waarbij meerdere AI-agents samenwerken om een klantvraag van begin tot eind af te handelen.

Een ander voorbeeld is de verzekeringssector, waar complexe processen en de betrokkenheid van verschillende partijen de norm zijn. Met behulp van multi-agent systemen kunnen verzekeraars deze processen optimaliseren door agents in te zetten die gegevens analyseren, inzichten bundelen en verschillende scenario’s en uitkomsten voorstellen. Dit alles kan volledig op locatie, met hoge dataveiligheid en tegen lagere kosten.

Kijk naar de toekomst

Tot nu toe draaide het bij LLM-gebaseerde agents vooral om het bouwen van een grote, allesomvattende AI, maar dat is niet schaalbaar. ‘Groter is beter’ is niet de weg vooruit. De toekomst ligt in het benutten van de collectieve intelligentie van meerdere kleinere, efficiënte agents: elk gespecialiseerd in een deel van het bedrijfsproces.

DeepSeek heeft de industrie geïnspireerd om modellen te omarmen die sneller, efficiënter en kosteneffectiever zijn. Dat biedt enorme kansen voor sectoroverstijgende toepassingen en veelbelovende vooruitzichten voor grootschalige AI-implementaties binnen organisaties.

Nu de stofwolken rond DeepSeek optrekken, staan we mogelijk aan het begin van een nieuwe goudkoorts: een periode waarin bedrijven deze krachtige modellen inzetten voor baanbrekende transformaties.

Dit is een ingezonden bijdrage van Cognizant. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.