Collibra lanceert AI Command Center voor controle over AI-agents

Collibra introduceert AI Command Center, een oplossing voor realtime beheer van agentic AI-systemen. Met de lancering wil het Belgische databedrijf bedrijven helpen om controle te houden over AI-agents die zelfstandig beslissingen nemen. Een samenwerking met AI-startup Giskard en ondersteuning voor AI UC-1 compliance-standaarden maken deel uit van het pakket.

Het AI Command Center is Collibra’s antwoord op wat het ziet als de accountability-kloof, oftewel de agents actief in productie zonder duidelijke eigenaarschap of traceerbaarheid. Het platform biedt organisaties een unified control plane om AI-systemen en agents te monitoren over de gehele AI-lifecycle. Teams zien welke agents draaien, hoe beslissingen worden gemaakt en waar systemen afwijken van verwacht gedrag.

“We betreden het tijdperk van agentic AI, waarin systemen niet alleen antwoorden suggereren, maar ook actie ondernemen”, aldus Felix Van de Maele, co-founder en CEO van Collibra. “Het AI Command Center elimineert die belasting. Het biedt organisaties realtime inzicht, continue controle en het vertrouwen om AI in het tempo te laten werken waarin het zich bevindt.”

Giskard-samenwerking en AI UC-1 compliance

Naast het Command Center kondigt Collibra een samenwerking aan met Giskard, een AI-startup gespecialiseerd in testen en validatie. De integratie koppelt uitvoeringslaag-tests direct aan het control plane, zodat bevindingen over modelgedrag en agentprestaties continu worden vastgelegd.

“Leiders op het gebied van AI binnen bedrijven hebben zowel top-down governance nodig voor de ontwikkeling van agents, als bottom-up tests die deze governance direct operationaliseren binnen de CI/CD-pipelines van AI-engineers”, zegt Alex Combessie, Co-CEO en medeoprichter van Giskard.

Collibra komt ook met kant-en-klare assessment-templates die aansluiten op de AI UC-1 compliance-standaarden. Die geven organisaties een kader om agents consequent te beoordelen op risico, naleving en gereedheid.

Voor context aan agents zet Collibra zijn MCP Server in, die governed metadata en bedrijfscontext in realtime aanlevert. Meer dan honderd Collibra-klanten gebruiken de MCP Server voor context-bewuste AI-systemen. Dat gebruik dreef de MCP Server naar een toppositie in de Databricks Marketplace.

Collibra is ook toegetreden als lanceringspartner van het Agent Bricks-ecosysteem.

