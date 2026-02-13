OpenAI beschuldigt DeepSeek van misbruik van AI-modellen

OpenAI informeerde Amerikaanse beleidsmakers over vermoedens dat het Chinese AI-bedrijf DeepSeek gebruikmaakt van technieken om bestaande Amerikaanse modellen na te bootsen.

Dat blijkt uit een interne notitie die is ingezien door Reuters. Volgens het bedrijf achter ChatGPT probeert DeepSeek op systematische wijze kennis uit toonaangevende Amerikaanse AI-systemen te halen. Dit om daarmee eigen modellen te verbeteren.

In de memo, die OpenAI verstuurde aan de U.S. House Select Committee on Strategic Competition between the U.S. and the Chinese Communist Party, schetst OpenAI een beeld van pogingen om technische en toegangsbeperkingen te omzeilen. Het bedrijf stelt dat accounts die gelinkt zijn aan medewerkers van DeepSeek methoden hebben ontwikkeld om via externe, verhullende netwerkroutes toegang te krijgen tot AI-modellen. Daarnaast zouden er scripts zijn geschreven om op geautomatiseerde wijze output te verzamelen, met als doel deze te gebruiken voor zogeheten distillatie.

Distillatie is een methode waarbij een krachtiger en uitgebreider getraind model wordt ingezet om de prestaties van een nieuwer model te evalueren en te verfijnen. Door antwoorden van een geavanceerd systeem te analyseren, kan een minder geavanceerd model sneller leren en betere resultaten behalen zonder zelf het volledige trainingsproces te doorlopen.

OpenAI ziet oneerlijke concurrentie

OpenAI, onder leiding van CEO Sam Altman, stelt dat dergelijke praktijken neerkomen op het meeliften op investeringen en innovaties van Amerikaanse AI-labs. Het bedrijf benadrukt dat het actief optreedt tegen gebruikers die vermoedelijk proberen zijn modellen te benutten voor het ontwikkelen van concurrerende technologie.

DeepSeek, gevestigd in Hangzhou, trok eerder internationale aandacht met modellen die volgens diverse kenners kunnen concurreren met toonaangevende Amerikaanse alternatieven. Dat leidde in United States tot bezorgdheid dat China ondanks handelsbeperkingen en exportcontroles snel terrein wint in de wereldwijde AI-race.

Het moederbedrijf van DeepSeek, High-Flyer, heeft nog niet publiekelijk gereageerd op de aantijgingen. Ook DeepSeek zelf heeft geen inhoudelijke toelichting gegeven.

Tegelijkertijd klinkt er in techkringen waardering voor de technische kwaliteit van enkele recente DeepSeek-modellen. Bestuurders en investeerders uit Silicon Valley spraken zich eerder positief uit over de prestaties ervan. Volgens OpenAI is het echter essentieel dat nieuwe modellen op een veilige en verantwoorde manier worden ontwikkeld en uitgerold. Het bedrijf suggereert dat Chinese aanbieders daar minder zorgvuldig mee omgaan.

Met de memo probeert OpenAI de aandacht van beleidsmakers te vestigen op wat het ziet als oneerlijke concurrentie en mogelijke schendingen van gebruiksvoorwaarden. De kwestie onderstreept hoe geopolitieke spanningen steeds nadrukkelijker doorwerken in de technologische wedloop rond kunstmatige intelligentie.