“Musk wilde dat Tesla OpenAI overnam”

Shivon Zilis, voormalig OpenAI-bestuurslid en partner van Elon Musk, legde woensdag een verklaring af in de rechtszaak tegen OpenAI. Ze getuigde dat Musk wilde dat OpenAI een dochteronderneming van Tesla zou worden. Altman, Brockman en medeoprichter Ilya Sutskever weigerden.

Dat schrijft Wall Street Journal naar aanleiding van de rechtszaak. Zilis stond in de rechtbank tegenover advocaten die haar beschuldigen van het doorspelen van informatie aan Elon Musk. Zilis heeft vier kinderen met Musk en werkte eerder ook voor zijn bedrijven Tesla en Neuralink. “Ik was loyaal aan het beste resultaat dat AI voor de mensheid zou opleveren”, zei ze in haar getuigenis.

Centraal in haar verklaring stond de vraag of OpenAI een dochteronderneming van Tesla had moeten worden. Zilis getuigde dat Musk destijds precies dat voorstelde, maar dat Sam Altman, Greg Brockman en medeoprichter Ilya Sutskever dit aanbod afwezen. Er lagen destijds ontzettend veel mogelijke structuren op tafel, aldus Zilis.

Vertrek en conflicterende belangen

Het voormalige bestuurslid verliet de raad van bestuur in 2023, nadat Musk zijn eigen AI-bedrijf xAI had opgericht en actief AI-onderzoekers van OpenAI begon te werven. Zilis legde dit vast in een tekstbericht aan een vriend: “Als de vader van je kinderen een concurrerende campagne start en mensen van OpenAI gaat rekruteren, valt er niets meer aan te doen..”

Zilis getuigde ook over een mogelijke samenwerking tussen OpenAI en kernfusiestartup Helion. Brockman en Altman hebben beiden significante belangen in dat bedrijf, zo bleek eerder ook uit de getuigenis van Brockman zelf. Zilis zei destijds bezwaar te hebben gemaakt tegen de deal, omdat de technologie niet bewezen was en het bedrijf nog geen werkend product had.

Wat betreft de oorsprong van het conflict: kort voor zijn vertrek uit het OpenAI-bestuur in 2018 wierf Musk volgens Zilis een toponderzoeker weg bij OpenAI naar Tesla. Zijn vertrek was mede ingegeven door zorgen dat Tesla en OpenAI zouden gaan concurreren om dezelfde AI-engineers.