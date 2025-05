Verken Innovatie en Industrie Excellence tijdens de Infor Velocity Day Benelux

Op 18 juni verwelkomt het iconische Evoluon in Eindhoven de Infor Velocity Day Benelux, een evenement dat innovatie en industrie excellence vooropstelt. Specifiek gericht op de sectoren Industrial Manufacturing, Food & Beverage en Distributie, biedt deze dag een ongeëvenaard platform voor inspiratie en netwerken. Deelnemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit evenement dat zich richt op het ontsluiten van innovatie en het verhogen van productiviteit.

De ‘Value Void’ Aanpakken

In een wereld vol technologische mogelijkheden staan organisaties voor de uitdaging om klantlevensduurwaarde, productie-efficiëntie en winstmarges te vergroten. Dit vereist een innovatieve benadering bij het adopteren van technologie, vooral in het licht van ongekende markttransformaties. Vaak bestaat er echter een ‘Value Void’ – de kloof tussen wat technologie belooft en daadwerkelijk levert. Hierdoor ontbreekt het aan effectieve methoden om nieuwe waardestromen te ontsluiten.

De dag begint met een plenaire keynote over onze Industry Cloud Complete Solutions. Deze presentatie gaat in op hoe bedrijven de ‘Value Void’ kunnen vermijden door gebruik te maken van geïntegreerde applicaties, ons cloudplatform en ons klantenserviceprogramma. We demonstreren hoe bedrijven een voorsprong kunnen nemen met industrie-specifieke best practices die al in onze oplossingen zijn ingebouwd.

Sectorgerichte breakout tracks

Na de plenaire sessie kunnen deelnemers deelnemen aan gespecialiseerde breakout tracks. Er zijn drie tracks die zich focussen op de sectoren Food & Beverage, Distributie en Fashion, evenals een specifieke track voor industriële fabrikanten. Deze sessies zijn ontworpen om dieper in te gaan op de unieke uitdagingen en kansen binnen elke sector.

Waarom deelnemen?

Tijdens de Infor Velocity Day Benelux krijgen deelnemers de kans om de nieuwste technologieën en oplossingen te verkennen die zijn ontworpen om productiviteit en efficiëntie binnen hun sectoren te verbeteren. Ons uitgebreide wereldwijde onderzoek heeft vier sleutelwaardevectoren geïdentificeerd die succesvolle organisaties gemeen hebben. Deze vectoren bieden exclusieve inzichten in hoe investeringen in nieuwe technologie een productiviteitsvoordeel kunnen ontsluiten dat leidt tot grotere waardecreatie.

Deelnemers krijgen exclusieve toegang tot innovaties op het gebied van generatieve AI, procesintelligentie, ESG, supply chain en meer. Met behulp van productdemonstraties en praktijkgerichte adviezen van experts leren deelnemers hoe deze technologieën de ‘Value

Void’ kunnen overbruggen. Succesverhalen van branchegenoten bieden inspirerende voorbeelden en bruikbare inzichten voor hun eigen organisaties.

Netwerkmogelijkheden en praktijkvoorbeelden

Naast het verkennen van nieuwe innovaties biedt het evenement uitgebreide netwerkmogelijkheden. Dit is de kans om waardevolle relaties op te bouwen met Infor executives, partners en vakgenoten, en ervaringen uit te wisselen die kunnen bijdragen aan het succes van uw organisatie. Deze netwerkmogelijkheden zijn essentieel voor het delen van best practices en het bevorderen van samenwerking binnen de industrie.

Conclusie

De Infor Velocity Day Benelux biedt een unieke kans om te ontdekken hoe “How Possible Happens” voor organisaties binnen Industrial Manufacturing, Food & Beverage en Distributie. Door regionale relevantie en sector-specifieke content centraal te stellen, biedt deze dag de tools en strategieën die nodig zijn om de ‘Value Void’ te sluiten en nieuwe groeikansen te ontgrendelen. Ons doel is om bedrijven te helpen hun volledige potentieel te benutten door middel van doordachte technologie-investeringen die tastbare resultaten opleveren.

Mis deze kans niet om uw bedrijf te transformeren en te innoveren. Zorg ervoor dat u erbij bent en bereid uw organisatie voor op de toekomst. Registreer vandaag.