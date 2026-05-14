Infoblox en GoDaddy gaan AI-agents identificeren via DNS

Infoblox en GoDaddy kondigen samen twee aanvullende open standaarden aan die AI-agents in staat stellen zichzelf te identificeren, te vinden en te verifiëren op het open web. DNS vormt de technische basis. Beide bedrijven roepen cloud- en platformleveranciers op om zich aan te sluiten bij de gezamenlijke standaardisatiewerking binnen de IETF.

AI-agents opereren steeds vaker zelfstandig op websites, in bedrijfsapplicaties en cloudomgevingen. Maar hoe weet een systeem met welke agent het communiceert en of die agent betrouwbaar is? Dat is precies het probleem dat Infoblox en GoDaddy willen oplossen met twee complementaire open standaarden: DNS for AI Discovery (DNS-AID) en Agent Name Service (ANS).

Twee standaarden, één fundament

DNS-AID, momenteel in behandeling als IETF-draft, beschrijft hoe AI-agents vindbare metadata kunnen publiceren via bestaande DNS-recordtypen zoals SVCB, DNSSEC en DANE. De standaard is niet in handen van één partij en kan door elke organisatie, elk platform of elk agent-framework worden geïmplementeerd.

ANS richt zich op de identiteit van de agent zelf. GoDaddy is mede-auteur van de ANS IETF-draft. De standaard stelt agenteigenaren in staat bestaande domeinnamen te gebruiken, met cryptografische verificatie via PKI. Geen nieuw register, geen gesloten systeem. “Gebruikers van de open standaard Agent Name Service maken gebruik van de enige bestaande infrastructuur die op dit moment functioneert op de schaal en met de snelheid van het wereldwijde internet: de Domain Name Service”, aldus Jared Sine, chief strategy and legal officer bij GoDaddy.

Infoblox en GoDaddy benadrukken dat vertrouwensbeslissingen moeten berusten op open, cryptografisch verifieerbare signalen, niet op propriëtaire reputatiescores van één leverancier. Agenteigenaren moeten zelf controle houden over identiteit, metadata en beleid.

BothInfoblox en GoDaddy nodigen cloud providers, agent platforms, registrars en standaardenorganisaties uit om aan te sluiten bij het werk in de IETF.

