Steeds vaker zien we QR codes. We vinden ze op menukaarten, achterop flyers, maar ook in mails en brieven. Maar wat zijn die vreemde vierkantjes met zwarte stipjes eigenlijk? En zijn ze wel veilig?

In deze podcast legt security evangelist Eddy Willems wat QR codes zijn, hoe veilig ze zijn en hoe cybercriminelen misbruik maken van QR codes. Daarnaast komt Eddy met diverse voorbeelden en legt hij uit hoe je toch veilig een QR code kunt scannen.

Dit is een ingezonden bijdrage van G DATA CyberDefense AG. Via deze link vind je meer informatie over de security diensten en -oplossingen van het bedrijf.