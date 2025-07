Siemens voegt AI-copilot en VR-functies toe aan NX-software

Siemens heeft grote updates aangekondigd voor zijn NX- en NX X-software. De nieuwste versie introduceert een AI-copilot voor natuurlijke taalinteractie, immersive engineering-mogelijkheden in samenwerking met Sony en geïntegreerde thermal- en fluid-simulatie.

De nieuwe Design Copilot NX maakt gebruik van natural language processing om gebruikers toegang te geven tot Siemens’ database. Zowel beginners als ervaren gebruikers kunnen via natuurlijke taal zoeken naar technische antwoorden, best practices en documentatie. Het systeem moet het leerproces versnellen door snelle toegang tot relevante informatie.

Immersive engineering met Sony-headsets

Een van de opvallendste toevoegingen is de samenwerking met Sony voor mixed reality-functionaliteiten. Naast de bestaande NX Immersive Designer, die gebruikers in staat stelt 3D CAD-ontwerpen te bekijken en bewerken in VR en AR, introduceert Siemens nu NX Immersive Collaborator.

Deze nieuwe tool laat collega’s, partners en stakeholders samenwerken in dezelfde virtual reality-omgeving. Collaborative sessies kunnen direct vanuit de NX-interface worden gestart, zonder uitgebreide voorbereidende werkzaamheden. Het systeem biedt tools voor het meten, beoordelen en annoteren van onderdelen of complete assemblages.

Met NX CFD Designer introduceert Siemens een nieuwe CAD-geïntegreerde simulatietool. De software, gebaseerd op technologie van Simcenter FLOEFD, stelt ontwerpers in staat om fluid flow- en thermale analyses uit te voeren zonder de CAD-omgeving te verlaten.

Het systeem richt zich specifiek op gebruikers zonder CFD-ervaring door complexe taken als fluid volume-detectie en meshing te automatiseren. Ontwerpers kunnen snel verschillende scenario’s evalueren en geometry-variaties vergelijken.

Daarnaast heeft Siemens de mogelijkheden van Performance Predictor uitgebreid. Ontwerpers en engineers kunnen nu mechanische stress-analyses uitvoeren op complete assemblages.

Model-based design uitgebreid naar kwaliteitscontrole

De nieuwe NX Inspector markeert een belangrijke ontwikkeling in Model-based Design (MBD). Het systeem voegt model-based characteristics toe aan digitale twins, waardoor MBD kan worden ingezet voor downstream kwaliteits- en productieprocessen.

Gebaseerd op de Model-Based Characteristics-standaard van het Digital Metrology Standards Consortium kunnen ontwerpers manufacturing PMI definiëren. Deze informatie wordt hergebruikt voor het opstellen van inspectie- en metrologieprocessen door integratie met Teamcenter en Teamcenter Quality.

Ook de Design for Manufacture (DFM) Advisor automatiseert vroege manufacturability-beoordelingen. Het systeem analyseert geometry en identificeert potentiële uitdagingen bij verschillende productieprocessen zoals boren, frezen, assembleren en gieten. De NX Mold Wizard kreeg eveneens verbeteringen met realtime-updates en enhanced cooling channel-simulatietools.

