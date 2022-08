Een heel simpel antwoord op de vraag of een VPN nog nodig is in 2022: meestal wel. Als je een VPN hebt, is het natuurlijk altijd beter om deze aan te zetten. Vooral als je gevoelige gegevens verzendt en ontvangt, kun je beter het zekere voor het onzekere nemen en je internetverkeer extra beveiliging geven.

Veiliger internet

Nu de meeste websites HTTPS gebruiken, is het internet veiliger en meer privé dan vroeger. Meekijken en internetverkeer onderscheppen via gezamenlijke netwerken is een stuk moeilijker geworden dankzij encryptie. Als gevolg van de verbeteringen op het internet hoor je zogenaamde experts wel eens ‘adviseren’ dat een VPN overbodig is geworden.

De vraag is echter niet “Is je internetverkeer veilig als je goed oplet bij het browsen?”, maar “zijn alle gegevens van een gemiddelde gebruiker veilig, als die alleen maar wil dat dingen werken terwijl hij van huis is?”

Slimmere aanvallen

Hackers, oplichters, datafarms of wie er dan ook interesse heeft in jouw gegevens zijn allemaal erg goed in het vinden en benutten van kansen. Aanvallen op onveilige HTTP zijn alleen maar geraffineerder geworden.

We hebben bovendien allemaal wel eens op die ‘update later’ knop geklikt. Verouderde software zit vol lekken en oude browsers weergeven bovendien nog graag de HTTP sites zonder je te waarschuwen.

Daarbij staan mappen en bestanden op je apparaat die je ooit hebt gedeeld misschien nog openbaar. Programmeurs scheppen onder elkaar op over hoeveel gratis muziek ze kunnen downloaden als ze een paar dagen in een hotel verblijven en zoeken naar onbeveiligde mappen op de apparaten van andere gasten.

Er zijn zoveel obstakels waar je op moet letten om online veilig te blijven. Het is daarom een beetje voorbarig om het internet en openbare wifi veilig te verklaren.

VPN gebruiken

Ondernemers zijn de laatste jaren druk bezig geweest om hun bedrijfsgegevens beter te beschermen. Meestal zijn thuiswerkers dan ook verplicht om een VPN te gebruiken. Het is dus niet logisch om als particulier nu juist minder maatregelen te nemen, zeker niet als het gaat om gevoelige informatie zoals bij online bankieren of gezondheidzorg.

Voor maximale bescherming op openbare wifi-netwerken, is een VPN nog steeds aan te raden. HTTPS beveiligt namelijk alleen informatie die wordt overgedragen tussen de browser en de websites. Met een VPN wordt alle communicatie vanaf je toestel beveiligd.

Als je een VPN gebruikt, maak je verbinding met een VPN-server. Al het verkeer wordt door een gecodeerde tunnel naar de server geleid. Niemand kan zien met welke websites of services je verbinding maakt en het wifi-netwerk ziet alleen een enkele verbinding naar de VPN-server.

Andere voordelen van een VPN

Bovendien beveiligen VPN’s niet alleen je internetverkeer, maar hebben ze ook andere voordelen, zoals:

– Je identiteit en locatie verbergen;

– Toegang krijgen tot geblokkeerde inhoud (bijvoorbeeld sociale media op school of op je werk);

– Toegang tot regionale inhoud en diensten;

– Bescherming tegen tracking.

Tot slot

Een VPN verbergt je internetverkeer en beschermt tegen toegang van buitenaf, maar het is belangrijk om te weten dat het je apparaat niet beschermt tegen malware of phishing aanvallen. VPN’s zijn slechts een onderdeel van je arsenaal. Je hebt ook andere beveiliging tools nodig zoals een firewall, anti-malware software, en een wachtwoordmanager. Goede VPN-diensten bieden vaak bundels van tools aan om je veilig te houden op het internet.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met VPNdiensten.nl.