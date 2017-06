‘LG V30 zal worden aangekondigd tijdens IFA 2017’

Mobile

De kans is groot dat LG’s nieuwe vlaggenschip, de LG V30, in september aangekondigd zal worden tijdens de IFA technologiebeurs in Berlijn. Tevens zal het toestel waarschijnlijk rond dezelfde tijd in de winkels liggen.

Het Koreaanse ETNews beweert dat LG haar nieuwste smartphone zal presenteren op de consumentenelektronicabeurs IFA in Berlijn. Dit is een technologiebeurs die van 1 tot en met 6 september wordt georganiseerd. Dat de LG V30 mogelijk daar gepresenteerd zal worden laat zien dat LG het toestel ook snel in Europa uit wil brengen.

Europese lancering

Het V20 model, de voorganger van de V30, werd bijna een jaar geleden gepresenteerd tijdens een Amerikaans evenement. Dit toestel is echter nooit in Europa uitgebracht, wat voor veel mensen een teleurstelling was. Of de LG V30 wel in Nederland te koop gaat zijn is nog niet bekend, maar gezien de aankondiging in Berlijn is een Europese lancering dus zeker niet uitgesloten.

Specificaties

De LG V30 gaat het eerste LG-toestel zijn dat een OLED-scherm krijgt in plaats van een LCD-scherm. OLED-schermen zijn zuiniger in het batterijverbruik en tevens is het beeld wat helderder. LG heeft overigens al eerder geëxperimenteerd met deze beeldtechniek. De V30 is daarnaast voorzien van de nieuwste hardware, waaronder een Snapdragon 835-chipset, een dubbele camera aan de achterzijde, 4GB werkgeheugen, en een waterdichte behuizing. Hiermee moet het toestel met de Samsung Galaxy Note 8, welke waarschijnlijk rond dezelfde tijd zal uitkomen, kunnen concurreren.

De vraag is nog of dit model zal beschikken over een tweede scherm. Bij eerdere modellen in de V-serie was dit namelijk wel het geval. Ook was op conceptbeelden van de V30 een uitschuifbaar scherm te zien. Of de uiteindelijke versie nog steeds dit scherm hanteert valt nog te bezien. Het model is waarschijnlijk vanaf september te verkrijgen en de adviesprijs ligt waarschijnlijk rond de 700 euro.