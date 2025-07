Samsung-winst keldert, Nvidia-perikelen houden aan

Samsung Electronics is hofleverancier van systeemgeheugen. Echter wil het graag High Bandwidth Memory leveren aan Nvidia voor de grootste winsten, maar op dat gebied verliest het de concurrentiestrijd. Door het gebrek aan vraag voor geheugen voor AI-chips daalde de winst van het Zuid-Koreaanse bedrijf dit kwartaal met 39 procent.

De aanhoudende zwakte in financiële prestaties verdiept zorgen van investeerders over het vermogen van Samsung om kleinere rivalen bij te houden in de ontwikkeling van high-bandwidth memory (HBM) chips. Het probleem ligt grotendeels bij de certificering van Samsung’s nieuwste HBM3E 12-layer chips door Nvidia. Deze certificering verloopt aanzienlijk trager dan verwacht, waardoor Samsung achterop raakt in de HBM-race waar miljarden aan omzet op het spel staan.

Marktpositie onder druk

De operationele winst voor april-juni zal naar verwachting uitkomen op 6,3 biljoen won (3,93 miljard euro), het laagste niveau in zes kwartalen volgens LSEG SmartEstimate. Terwijl concurrenten SK Hynix en Micron profiteren van de sterke vraag naar geheugenmodules voor AI-datacenters, blijft Samsung’s groei beperkt. Het bedrijf is zwaar afhankelijk van de Chinese markt, waar verkoop van geavanceerde chips wordt beperkt door Amerikaanse handelsrestricties.

“HBM-omzet bleef waarschijnlijk vlak in het tweede kwartaal, omdat Chinese verkooprestricties aanhouden en Samsung nog geen HBM3E 12-layer chips aan Nvidia heeft geleverd”, aldus Ryu Young-ho, senior analist bij NH Investment & Securities. Hij verwacht dat Samsung’s leveringen aan Nvidia dit jaar niet significant zullen zijn.

Alternatieve kanalen

Samsung, dat in maart nog verwachtte dat betekenisvolle vooruitgang met HBM-chips al in juni zou kunnen komen, wilde niet bevestigen of de HBM3E-chips Nvidia’s kwalificatieproces hebben doorstaan. Wel is het bedrijf in juni begonnen met leveringen aan concurrent AMD, wat mogelijk enige compensatie biedt voor de gemiste Nvidia-omzet.

Handelspolitiek als complicerende factor

De uitdagingen reiken verder dan alleen technische problemen. Verschillende bedrijfsonderdelen van Samsung, waaronder de afdelingen gericht op chips, smartphones en huishoudelijke apparaten, ondervinden onzekerheid door de Amerikaanse importtarieven. President Trumps voorstel voor 25 procent invoertarieven op niet-Amerikaanse smartphones en de deadline van 9 juli voor tarieven tegen vele handelspartners werpen schaduwen vooruit.

Daarnaast overweegt de VS het intrekken van vergunningen voor wereldwijde chipmakers, waaronder Samsung, wat het voor hen moeilijker zou maken Amerikaanse technologie te ontvangen in hun Chinese fabrieken.

Het smartphonegedeelte van Samsung zal naar verwachting stabiel blijven, geholpen door voorraadopbouw vanwege mogelijke Amerikaanse importtarieven. Toch blijft onzekerheid over de handelspolitiek een belangrijke factor voor alle bedrijfsactiviteiten.