IBM onthult Power11: geen downtime, enorme AI-bandbreedte

De Power11-servers van IBM zijn ontworpen om enorme bandbreedte te leveren voor AI-workloads. Daarnaast zijn een uptime van 99,9999 procent en geen enkele noodzakelijke downtime de belangrijkste beloften van IBM’s nieuwste enterprise-hardware.

De nieuwe servers zijn voorzien van on-chip AI-versnelling voor inference-taken en bieden een enorme bandbreedte die veel hoger ligt dan die van de x86-gebaseerde concurrentie. Om enkele cijfers te noemen: de bandbreedte per socket bedraagt maximaal 1200 GB/s, veel hoger dan de 460 GB/s van Epyc 9004 en de topsnelheid van 614 GB/s van Intel’s Xeon 6.

Schaalbare prestaties

Power11 is het eerste serverplatform van IBM dat vanaf de grond af is ontworpen voor AI-workloads. Het bedrijf merkt op dat de architectuur kan worden geschaald om mission-critical AI-toepassingen aan te kunnen door integratie met Red Hat OpenShift AI en verschillende open-source toolkits.

Power11 zal ook IBM’s Spyre Accelerator ondersteunen, een System-on-a-Chip die speciaal is ontworpen voor AI-inferencing. Sure volgt tegen het einde van het jaar. Volgens de roadmap van IBM zal watsonx.data ook voor het einde van het jaar beschikbaar zijn op Power11.

99,9999% uptime-belofte

IBM positioneert Power11 als zijn meest veerkrachtige serverplatform tot nu toe. De belofte voor Power10 draaide om een uptime van 99,999 procent, waardoor tien keer meer onvoorziene downtime mogelijk was ten opzichte van Power11. Nu is de tolerantie uiterst miniem: als deze machines een jaar lang zonder onderbreking draaien, mogen ze minder dan een uur downtime hebben.

De mogelijkheid van nul geplande downtime is daarentegen gebaseerd op autonome patching en geautomatiseerde technologieën voor het verplaatsen van workloads. Dankzij deze functies kunnen onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd zonder dat kritieke applicaties offline hoeven te worden gehaald, legt IBM uit. Het bedrijf suggereert dat dit IT-teams zou kunnen bevrijden van routinematig onderhoud, zodat ze zich kunnen concentreren op innovatie. Dit is het gebruikelijke scenario. Meestal leidt deze vermindering van het onderhoud uiteindelijk alleen maar tot kostenbesparingen.

Power11 integreert ook IBM Power Cyber Vault, dat volgens IBM ransomwarebedreigingen in minder dan een minuut kan detecteren. Het systeem maakt gebruik van door NIST goedgekeurde kwantumveilige cryptografie en biedt geautomatiseerde reacties op cyberdreigingen door middel van proactieve, onveranderlijke snapshots.

Aangezien Power11 waarschijnlijk ook in het tijdperk van de kwantumcomputers zal worden ondersteund (ervan uitgaande dat de huidige schattingen kloppen, namelijk rond 2030-2035), is deze kwantumweerbaarheid een noodzakelijke toevoeging. Uiteraard zal dit op een gegeven moment in de praktijk moeten worden bewezen. IBM bouwt ook kwantumchips, dus zij zijn wellicht de eersten die de veiligheid van dit type cryptografie zullen ontdekken.

Prestatieverbeteringen en energie-efficiëntie

IBM beweert dat Power11 tot 55 procent betere kernprestaties levert in vergelijking met Power10-systemen, die in 2021 op de markt kwamen. De servers bieden ook tot 45 procent meer capaciteit door een hoger aantal kernen in instap- en middenklasseconfiguraties. Tel beide bij elkaar op en voeg daar een groot budget aan toe, en uw organisatie heeft veel meer schaalbaarheid op dezelfde voet dan voorheen.

Zelfs bij gebruik van dezelfde workloads is er een groot voordeel te behalen. Het bedrijf benadrukt de verbeteringen op het gebied van energie-efficiëntie en stelt dat Power11 twee keer zoveel prestaties per watt levert als vergelijkbare x86-servers. Een nieuwe energiezuinige modus levert tot 28 procent betere serverrendementen in vergelijking met de modus voor maximale prestaties op dezelfde hardware.

Voor het eerst lanceert IBM tegelijkertijd high-end, mid-range en instapmodellen servers naast IBM Power Virtual Server in IBM Cloud. Deze uniforme aanpak wijkt af van de traditionele gefaseerde releasestrategie van IBM.

Klantperspectieven

Sommige early adopters hebben de nieuwe hardware al in handen gehad. William Allarey van GuideWell toonde interesse in de geautomatiseerde onderhoudsmogelijkheden en merkte op dat deze kunnen helpen de serverbeveiliging en -stabiliteit te handhaven zonder geplande downtime.

Jasmine Kaczmarek van MR Williams zei dat de AI-mogelijkheden van het bedrijf haar hielpen om een taak die voorheen zes uur in beslag nam, in 20 minuten te voltooien met behulp van watsonx Code Assistant. Met andere woorden: een verbetering van 18x.

Hoewel IBM deze getuigenissen van klanten presenteert als bewijs van de mogelijkheden van Power11, zullen de prestaties in de praktijk natuurlijk afhangen van de implementatie en specifieke gebruikssituaties in verschillende bedrijfsomgevingen. Wij vermoeden dat een winst van meer dan 10 keer een beetje fantasierijk is. Toch is Power11 een imposante upgrade die wellicht op het juiste (AI-)moment komt.