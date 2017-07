Intel kondigt nieuwe generatie Xeon chips aan

Hardware

Intel heeft dinsdag een nieuwe generatie processoren aangekondigd voor corporate servers en cloud datacenters. Met de Xeon Scalable processoren biedt Intel een chip die 1,65 keer zo snel is als zijn voorganger. Intel maakt hiermee een grotere stap dan verwacht werd door Wall Street en andere experts uit de industrie.

De nieuwe chips bezitten over software speciaal ontworpen om de snelheid van de chips te verbeteren. “Dit is het optimale resultaat van onze 20-jarige geschiedenis op het gebied van datacenter innovatie”, aldus Lisa Spelman naar Fortune. De vorige generatie chips kwam vorig jaar maart pas uit en Intel wil met deze nieuwe generatie chips bewijzen dat het de investering waard is. Hoewel Intel beweert dat de nieuwe chip 65% sneller is dan de voorganger, stelt AT&T CTO John Donovan dat er maar een verbetering van 30 procent is in prestaties bij het gebruik van de nieuwe Xeon chips.

Intel heeft het nogal zwaar gehad. Hoewel het een 90 procentmarktaandeel heeft in de markt voor processoren in corporate servers en cloud datacenters, zijn er steeds meer concurrenten en is er een grotere vraag in de mobiele markt waarin de organisatie achterbleef. Daarom is CEO Brian Krzanich vastbesloten om betere chips sneller te ontwikkelen dan in het verleden, ook al drukt dit de winst die de organisatie maakt. Aandelen voor Intel worden dan ook steeds lager na ieder kwartaalrapport. Zelfs na de aankondiging van de nieuwe generatie Xeon chips gingen de aandelen nauwelijks omhoog, terwijl de interesse in Nvidia en AMD blijven groeien.

Intel brengt de strijd naar AMD

Met de nieuwe chips, hoopt Intel het vertrouwen terug te winnen. De organisatie zegt dat de nieuwe chips hun betere performance te danken hebben aan een snellere verbinding tussen de verschillende componenten in iedere chip, zoals de processing cores en de memory storage. Hoewel de nieuwe generatie Xeon chips dinsdag pas werd aangekondigd, heeft Intel er al zo’n 500.000 verkocht aan klanten als Google en heeft het vele partijen al de mogelijkheden gegeven om de performance van de chips te benchmarken. Zowel Oracle, Baidu als Ericsson zagen een betere performance bij het gebruik van de nieuwe Xeon chip.

Daarnaast beweert Intel dat de Xeon Scalable generatie de prestaties van vergelijkbare chips door AMD evenaart of zelfs overtreft. Aan de andere hand geeft AMD klanten de mogelijkheid om kosten te besparen door de one-socket products die zij bieden in tegenstelling tot de double chip, of two-socket producten, die Intel biedt.

Spelman denkt echter dat de one-socket chips van AMD niet zullen voldoen aan de behoeften van gebruikers: “Ze pushen dat one-socket idee mogelijk zoveel, niet omdat het in het beste belang is van de klant of omdat one-socket oplossingen aan alle behoeften van datacenters voldoen, maar omdat ze goede resultaten hebben ontvangen over de benchmarks.”