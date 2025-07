Illegale Nvidia-chips massaal gerepareerd in China

Ondanks een streng Amerikaans exportverbod op Nvidia’s krachtigste AI-hardware, groeit in China een levendige markt voor het repareren van precies die verboden chipsets.

Lokale techbedrijven in Shenzhen herstellen op grote schaal defecte H100- en A100-GPU’s die via omwegen het land zijn binnengekomen. De toegenomen vraag wijst op intensief gebruik en grootschalige smokkel. Dit meldt persbureau Reuters.

In China worden Nvidia’s AI-chipsets nog steeds volop ingezet, vooral binnen datacenters die werken aan zware AI-toepassingen. Door jarenlange belasting vallen steeds meer GPU’s uit. Waar Nvidia zelf geen ondersteuning mag bieden in het land, springen lokale bedrijven in dit gat. In Shenzhen zijn meerdere gespecialiseerde reparatiebedrijven actief, waarvan sommige tot honderden chipsets per maand herstellen.

Een partij met ervaring in gaming-GPU’s begon eind 2024 ook met AI-reparaties en startte zelfs een aparte onderneming om de vraag aan te kunnen. Het beschikt over een testruimte met 256 servers waarin klantomgevingen worden nagebootst. Reparaties kosten gemiddeld tussen de 10.000 en 20.000 yuan, afhankelijk van de schade.

De aanwezigheid van zulke diensten suggereert dat er op grote schaal verboden Nvidia-hardware China binnenkomt. Dat blijkt ook uit aanbestedingen waarin Chinese overheids- en militaire organisaties interesse tonen. In de VS groeit de politieke druk om chips traceerbaar te maken na verkoop, zodat illegale doorvoer beperkt kan worden.

Krachtige chips nodig voor AI-training

Hoewel Nvidia’s nieuwe H20-chip wel aan Amerikaanse regels voldoet en recent is gelanceerd in China, is deze voor veel toepassingen minder aantrekkelijk. Vooral voor het trainen van taalmodellen blijft de krachtigere H100 favoriet. De prijs van de H20-server (meer dan 1 miljoen yuan) helpt daarbij niet.

Een tweede reparatiebedrijf, dat eerder GPU’s verhuurde, zegt nu tot 200 AI-chips per maand te herstellen. Het vraagt ongeveer tien procent van de originele chipprijs per herstelbeurt. De aangeboden diensten variëren van softwarediagnose tot vervanging van onderdelen zoals ventilatoren en geheugenchips.

Terwijl H100- en A100-chips blijven draaien, vaak 24/7, verschuift de belangstelling onder Chinese kopers nu richting Nvidia’s nieuwste B200-GPU. Deze komt via buitenlandse omwegen op de Chinese markt en kost ruim 3 miljoen yuan per server.