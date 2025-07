AI overviews bedreigen mediabranche: Cloudflare’s 402-oplossing

Google’s AI-overviews zorgen voor een revolutie in de mediabranche. Uitgevers zien hun websiteverkeer drastisch afnemen terwijl hun content gebruikt wordt voor AI-samenvattingen. Techzine Talks onderzoekt de gevolgen en mogelijke oplossingen zoals Cloudflare’s innovatieve HTTP 402-betaalmodel.

Google’s AI-overviews hebben een significant effect op de traditionele mediabranche. Deze uitgebreide samenvattingen verschijnen bovenaan de zoekresultaten en beantwoorden gebruikersvragen zonder dat zij door hoeven te klikken naar originele bronnen. Voor uitgevers betekent dit een forse afname van hun websiteverkeer, terwijl hun content wel gebruikt wordt in deze AI-samenvattingen.

Grote uitgevers rapporteren volgens de Wall Street Journal een verkeersdaling van tientallen procenten. Ze zien wel dat ze vaker weergegeven worden in Google’s resultaten, maar het aantal daadwerkelijke bezoekers neemt fors af. Dit raakt direct hun verdienmodel, dat gebaseerd is op advertentie-inkomsten en affiliate marketing.

Cloudflare’s HTTP 402-oplossing

Cloudflare introduceerde een innovatieve oplossing met HTTP statuscode 402 (Payment Required). Deze aanpak stelt uitgevers in staat om een vergoeding te vragen wanneer AI-robots hun content willen indexeren voor het gebruik in AI-modellen. Het systeem zou ook kunnen werken door onderscheid te maken tussen normale zoekresultaten en AI-samenvattingen.

Wanneer een AI-robot content wil indexeren, kan de uitgever via Cloudflare een bedrag vragen, bijvoorbeeld 10 dollar per artikel. Google of andere AI-diensten kunnen dan kiezen om te betalen of de content niet te gebruiken. Dit vereist wel medewerking van beide partijen, op dit moment is het niet meer dan een idee van Cloudflare.

De toekomst van mediabranche

Ondanks de uitdagingen gaat de mediabranche niet verdwijnen. Wel zal die mogelijk opnieuw krimpen, een trend die we al meer dan tien jaar zien. Wat wel vast staat is dat uitgevers hun businessmodel moeten aanpassen: minder afhankelijkheid van Google-verkeer en meer focus op directe relaties met lezers. Communities en gespecialiseerde platforms kunnen nu juist profiteren, omdat zij unieke waarde bieden die AI-overviews niet kunnen vervangen.

Aanpassen om te overleven

De opkomst van AI-overviews markeert een belangrijk keerpunt voor de mediabranche. Uitgevers die overleven zijn degenen die investeren in kwaliteit, communities opbouwen en alternatieve inkomstenmodellen ontwikkelen. Hoewel juridische stappen, al dan niet via de Europese Commissie, tegen Google en andere AI-diensten de eerste reactie zijn, ligt de echte oplossing in innovatie en aanpassing aan de nieuwe realiteit. Meer weten? Luister Techzine Talks!

