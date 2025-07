24.000 ontslagen bij Intel, geen nieuwe fabrieken in Europa

Intel onthulde bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers dat het dit jaar ongeveer 24.000 werknemers ontslaat. Tegelijkertijd trekt het bedrijf zich terug uit grote investeringsprojecten in Duitsland, Polen en Costa Rica.

De ingreep is onderdeel van een omvangrijke herstructurering onder leiding van de nieuwe CEO, Lip-Bu Tan (foto). Hij wil het bedrijf efficiënter en wendbaarder maken. Vorige maand liet Intel al doorschemeren tussen de 15 en 20 procent van zijn fabrieksmedewerkers ontslaan.

Volgens Intel bestond het personeelsbestand eind 2024 uit bijna 110.000 mensen, waarvan het 99.500 als kernmedewerkers beschouwt. Aan het eind van dit jaar wil het bedrijf nog 75.000 kernmedewerkers overhouden. Dit betekent een krimp van ongeveer een kwart. Het schrappen van deze banen komt bovenop eerdere bezuinigingsmaatregelen, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen en het stopzetten van minder rendabele activiteiten.

In Duitsland en Polen annuleert Intel plannen voor nieuwe chipfabrieken en assemblagefaciliteiten. Het bedrijf wilde oorspronkelijk miljarden euro’s investeren in deze landen waar duizenden banen zouden ontstaan. Die plannen zijn nu definitief van tafel. In Costa Rica worden de assemblage- en testactiviteiten verplaatst naar grotere vestigingen in Vietnam. Wel blijven er ruim 2.000 medewerkers actief in engineering en ondersteunende functies.

Ook in de Verenigde Staten wordt bezuinigd. De bouw van nieuwe fabrieken in Ohio wordt vertraagd. Volgens de CFO van Intel, David Zinsner, blijft het bedrijf investeren in deze locatie, maar alleen als de marktvraag dit rechtvaardigt.

Lip-Bu Tan gaf tijdens de toelichting op de kwartaalcijfers aan dat Intel in het verleden te veel geïnvesteerd heeft zonder voldoende zekerheid over de vraag. Hij wil voortaan bouwen op basis van concrete klantbehoeften. Volgens hem is het niet langer houdbaar om eerst te bouwen en dan pas te hopen dat de vraag volgt.

Fors kwartaalverlies

De reorganisatie heeft financiële gevolgen. Intel rapporteerde een kwartaalverlies van 2,9 miljard dollar, mede veroorzaakt door de herstructureringskosten van 1,9 miljard dollar. De omzet bleef stabiel op 12,9 miljard dollar. De datacenterdivisie groeide licht, terwijl de omzet uit pc-chips juist daalde.

Intel verwacht dit jaar 17 miljard dollar aan kosten te besparen. Tegelijkertijd blijft het bedrijf werken aan nieuwe producten. De Panther Lake-laptopchips staan gepland voor later dit jaar. De opvolger, Nova Lake, moet eind 2026 verschijnen. Tan neemt zelf de eindverantwoordelijkheid voor alle belangrijke chipontwerpen en wil strenger toezien op de technische koers van het bedrijf.