iOS-app Gmail waarschuwt vanaf nu bij verdachte links

Security

Google introduceerde een aantal maanden geleden een anti-phishing functie voor zijn Android versie van Gmail. Gebruikers krijgen daardoor een waarschuwing wanneer ze een verdachte link willen openen vanuit de applicatie. Voortaan komt een vergelijkbare melding ook voorbij wanneer er in iOS op een dergelijke link geklikt wordt.

Criminelen proberen bij phishingmails geld of gegevens te bemachtigen van een slachtoffer. Zo’n mail lijkt afkomstig van een officiële instelling, zoals een bank. Het wordt voor ontvangers steeds lastiger om onderscheid te maken tussen wat echt en wat nep is. In een uitzending van Opgelicht?! gaf Elmer Lastdrager, expert cybercrime aan de Universiteit van Twente, nog aan dat er in Nederland naar schatting 50.000 phishingmails per dag verstuurd worden. In 2015 wist een Nederlandse groep met phishing een miljoen euro op te halen.

Gmail voor iOS

Google gaat de melding van een verdachte link nu dus ook in de Gmail-app voor iOS tonen. In zijn aankondiging geeft Google aan dat de functie over twee weken bij gebruikers van het mobiele besturingssysteem van Apple zichtbaar moet zijn. Deze waarschuwing ziet eruit als een pop-up bericht. Indien de waarschuwing die vertelt dat je op een onbetrouwbare site uitkomt genegeerd wordt, komt er een tweede bericht. Daarin valt te lezen dat de website verdacht wordt van phishing.

Gevaar

De stap van Google is uiteraard een extra hulpmiddel en kan phishing zeker niet uitbannen. Je dient nog steeds op je hoede te zijn bij het bezoeken van websites. Virusscanners bieden ook vaak bescherming tegen phishing. Soms zit zo’n bescherming ingebouwd in de gratis versie van antivirussoftware, maar het kan ook voorkomen dat de functie in de betaalde variant aanwezig is. Ook ervaren internetters kunnen in het gevaar van phishing trappen. Dit heeft te maken met het goed kunnen imiteren van e-mails van grote bedrijven bijvoorbeeld.

In juni had Google nog te maken met een phishing aanval. Gebruikers kregen toentertijd een melding dat er een document klaarstond in Google Docs. Het bedrijf voerde daarom een update door om Google Docs beter te beveiligen tegen phishing.