Rackspace en Rubrik bundelen krachten voor versterkte cyberweerbaarheid

Rackspace en Rubrik slaan de handen ineen om organisaties te helpen sneller te herstellen van cyberaanvallen. De nieuwe oplossing, Rackspace Cyber Recovery Cloud powered by Rubrik, stelt bedrijven in staat om bedrijfskritische werkprocessen binnen enkele uren in plaats van dagen of weken te herstellen na een aanval.

De strategische samenwerking werd aangekondigd tijdens RSAC 2025 Conference. Door Rubrik’s data-beschermings- en cyberrecoverysoftware te combineren met Rackspace’s expertise op het gebied van hybride cloud en wereldwijde datacenterinfrastructuur, bieden de bedrijven een volledig beheerde, geïsoleerde herstelservice die organisaties helpt echte cyberweerbaarheid te bereiken.

De nieuwe oplossing is ontworpen als een geïsoleerd on-demand of dedicated managed platform. Bedrijven krijgen toegang tot een air-gapped omgeving om bedrijfskritische workloads te herstellen na een cyberaanval. Dit maakt het mogelijk om binnen uren in plaats van dagen of weken operationeel te zijn – in een schone, geïsoleerde omgeving.

Voorbereid op cyberaanvallen

De oplossing stelt bedrijven in staat gevalideerde backups te repliceren, zodat data veilig blijft en klaar is voor snelle implementatie. Bij een cyberaanval kan Rubrik snel schone, veilige backup-data identificeren. Tegelijkertijd kan Rackspace kritieke workloads binnen uren herstellen naar een geïsoleerde herstelomgeving die volledig gescheiden is van de productie- en disaster recovery-systemen van de klant.

Om organisaties te begeleiden bij het plannen en implementeren van cyberweerbaarheid, biedt het partnerschap ook twee cruciale diensten. De Cyber Recovery Readiness Assessment identificeert kritieke applicaties, brengt afhankelijkheden in kaart en prioriteert workloads op basis van bedrijfsimpact. De Cyber Recovery Cloud On-Boarding zorgt voor een naadloze configuratie en het testen van de hersteloplossing, waarbij engineers de geïsoleerde herstelomgeving configureren, herstelsjablonen bouwen en scenario’s uit de praktijk testen.

De nieuwe dienst richt zich op organisaties binnen zowel niet-gereguleerde als sterk gereguleerde sectoren zoals banken, financiële dienstverlening, verzekeringen en gezondheidszorg, waar naadloze operaties en data-integriteit van vitaal belang zijn.

