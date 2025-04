ExtraHop lanceert all-in-one sensor voor Network Detection and Response

ExtraHop heeft een all-in-one sensor voor Network Detection and Response (NDR) geïntroduceerd. De nieuwe sensor verenigt verschillende netwerk-monitoringfuncties in één oplossing, waardoor organisaties hun securitytoolkit kunnen stroomlijnen. Het is ontworpen om network traffic collection te vereenvoudigen en tegelijk het volledige potentieel van NDR te ontsluiten.

Met deze lancering slaat ExtraHop een nieuwe weg in voor het consolideren van meerdere securitytools in één geïntegreerd platform. De all-in-one sensor voedt het RevealX-platform van ExtraHop en combineert NDR, network performance monitoring (NPM), intrusion detection (IDS) en volledige packet forensics in één oplossing.

Fragmentatie tegengaan

“De meeste organisaties hebben een lappendeken van legacy tools die een gefragmenteerd beeld van het netwerk creëren en onnodige complexiteit toevoegen”, legt Kanaiya Vasani, Chief Product Officer bij ExtraHop, uit. “Dit leidt tot kritieke vertragingen in dreigingsdetectie, onderzoek en respons, wat uiteindelijk de security operations-kosten verhoogt.”

Met de sensor krijgen klanten de mogelijkheid om al het verkeer op hun hybride netwerken te verzamelen, ontsleutelen, analyseren en opslaan met slechts één sensor. Er zijn niet langer meerdere instrumentatiepoorten per netwerk nodig, wat een aanzienlijke vereenvoudiging betekent.

Het platform richt zich op vier kerngebieden: kostenvermindering door minder sensoren en packet feeds te beheren, vereenvoudiging van security stacks door toolverspreiding tegen te gaan, verbetering van security postures door volledige zichtbaarheid over hybride netwerken en verhoging van SOC-productiviteit door security workflows te stroomlijnen.

De RevealX-oplossing biedt teams een omvangrijk pakket securitymogelijkheden, van dreigingsdetectie tot forensisch onderzoek, allemaal via één geïntegreerd platform. Volgens ExtraHop resulteert dit in snellere responstijden en een betere beveiliging, ook voor complexe en zeer verspreide ondernemingen.

