Nederlandse marine gaat alle schepen 3D-scannen

De Nederlandse marine gaat een samenwerking aan met Artec 3D. Door deze stap zal de volledige vloot 3D-gescand worden. Het in beeld brengen van alle schepen neemt uiteraard tijd in beslag, maar na voltooiing zal het onderhoud sneller gaan. Ook onderdelen die aan vervanging toe zijn komen op deze manier in beeld.

Sommige onderdelen hebben geen fabricage blauwdrukken of 3D-CAD-bestanden. Door de technologie ontstaat er niet alleen een bibliotheek, maar krijgt de marine ook de mogelijkheid om onderdelen te printen. De organisatie gebruikt hiervoor twee types Artec-scanner: de Artec Eva en de Spider 3D. Beide scanners werken door licht te projecteren op een patroon van een object.

Vervolgens wordt de afstand van de scanner tot meerdere punten van het object gemeten. Daarbij kijken de scanners naar afwijkingen in het geprojecteerde patroon. De punten worden gebruikt als coördinaten om een 3D-model van een object te maken.

Reactie Koninklijke Marine

Tegenover Naval Technology laat Ben Jansen van de Koninklijke Marine weten dat 3D-scannen twee weken aan werk bespaard heeft. De oude processen waren volgens Jansen erg intensief doordat er meerdere types meetinstrumenten benodigd waren. Daarna werd de tekening in een CAD-programma omgezet.

Jansen vervolgt zijn pleidooi voor de nieuwe technologie door te beweren dat zelfs als er geen 3D-data of tekening van een onderdeel is, het mogelijk is om een Artec 3D-scanner te gebruiken voor het maken van een 3D-beeld van een object. Daarna wordt de scan gebruikt om wat Jansen reverse engineer van het object noemt. Tot slot wordt een onderdeel vervangen.

Toekomst

Artec 3D ziet het project op zijn beurt als een proof-of-concept dat zijn technologie bruikbaar is voor een grotere militaire toepassing. Het bedrijf denkt dan aan een toekomst waarbij schepen 3D-scanners en printer aan boord hebben om ter plekke onderdelen te vervangen.

De samenwerking kent nog wel een aantal onduidelijkheden. Zo is het niet bekend hoelang het 3D-scannen van de gehele vloot in beslag gaat nemen. Bovendien kent de technologie nog wat beperkingen. Duurzame onderdelen met plastic maken is al ontwikkeld, maar metaal is een wat nieuwer terrein.