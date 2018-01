‘Bitcoin bereikt dit jaar waarde van 100.000 dollar’

Business

De bitcoin kan in 2018 wel eens een nieuwe mijlpaal bereiken, door een waarde van 100.000 dollar te bereiken. Dat voorspelt althans Kay Van-Petersen, een analist van de Saxo Bank. Hij deed eerder een juiste voorspelling over de bitcoin, door in december 2016 te stellen dat de munt in 2017 de grens van 2000 dollar zou passeren.

Zijn nieuwe voorspelling doet hij tegenover CNBC. Van-Petersen gaat ervan uit dat de bitcoin in 2018 wel eens een aanschafprijs van tussen de 50.000 dollar en 100.000 dollar kent. De analist geeft aan dat de munt al te maken kreeg met een correctie, onder meer door 50 procent te dalen. Volgens hem is dit een gezond proces. De effecten van de future-contracten, waarin sinds december gehandeld kan worden, zijn nog nauwelijks zichtbaar, licht Van-Petersen toe.

Toch zal het pad naar de 100.000 dollar niet zonder tegenslagen zijn. De munt krijgt te maken met koersschommelingen die snel omhoog en omlaag kunnen gaan, benadrukt Van-Petersen. Dat is iets wat we de afgelopen dagen al hebben kunnen zien. Ongeveer een maand gelden kostte de bitcoin nog bijna 20.000 dollar, terwijl er eerder deze week minder dan 10.000 dollar gevraagd werd.

De voorspelling van Van-Petersen uit 2016 werd in mei 2017 al waarheid. Later volgden er nog veel andere mijlpalen. Eerder zei de analist overigens dat het bereiken van de 100.000 dollar grens pas over tien jaar plaats zou vinden.

Concurrentie

Hoewel bitcoin momenteel de marktleider is, benadrukt de analist dat er ook rekening gehouden moet worden met ethereum. Deze munt kan de bitcoin wel eens passeren in de toekomst. Van-Petersen ziet dat ethereum verder is met het brengen van een oplossing voor schalingsproblemen. Momenteel kost één ethereum meer dan 1000 dollar, terwijl de bitcoin tegen de 12.000 dollar aan zit. Eerder nam ripple de nummer twee positie nog over van ethereum, maar inmiddels heeft ethereum zijn vertrouwde tweede plek weer terug. Bovendien is ripple niet te minen, waardoor er veel meer munten in omloop zijn en de waarde (momenteel 1,65 dollar) lager ligt.