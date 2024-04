Lenovo zet de ThinkSystem SR685a V3 8GPU-server in de markt, die het bedrijf samen met chipfabrikant AMD heeft ontwikkeld. Volgens Lenovo is de server bijzonder geschikt voor prestaties die veel rekenkracht vereisen, zoals -hoe kan het ook anders- GenAI en Large Language Models (LLM). Het komt daarnaast met andere AMD-uitgeruste producten en biedt een complete suite aan tools om de vrijgekomen AI-rekenkracht in goede banen te leiden.

De keuze voor AMD als partner zorgt voor veelzijdige toepassingen. AMD is immers goed in het ontwerpen van zowel CPU’s als GPU’s, daar waar de concurrentie zich focust op CPU’s (Intel) óf GPU’s (Nvidia). Deze nieuwe infrastructuur onderstreept dat: deze draait op een reeks AMD CPU’s en GPU’s. De Infinity Fabric-connectiearchitectuur is eveneens van AMD.

Eén server bevat acht AMD Instinct MI300X GPU’s voor taken als machine learning en deep learning en wordt aangestuurd door een vierde generatie AMD EPYC processor. Voor de interconnect tussen de GPU’s zorgt het voornoemde Infinity Fabric. Dat levert 1,5 TB HBM3-geheugencapaciteit op en tot 1 TB/s (piek-)theoretische GPU I/O-bandbreedte.

Dat maakt het product geschikt voor het verwerken van grote datasets die nodig zijn in sectoren zoals de financiële dienstverlening, gezondheidszorg, energie, (klimaat)wetenschap en transport. Het is bedoeld voor gebruik zowel binnen bedrijven (on-premises) als voor AI-cloudserviceproviders.

Dankzij aanzienlijke thermische capaciteit via luchtkoeling kan deze server volgens Lenovo maximale prestaties behouden voor zowel krachtige CPU’s als GPU’s. Het is volgens het bedrijf geschikt voor toekomstige generaties AMD CPU’s, maar biedt ook ondersteuning voor Nvidia’s HGX GPU’s.

Efficiënte 1U-rack server

Het is niet de enige samenwerking tussen Lenovo en AMD. Het tweespan komt ook met de Lenovo ThinkSystem SD535 V3, een efficiënte 1U-rack server aangedreven door één vierde generatie AMD EPYC-processor. Use cases omvatten cloud computing, virtualisatie, big data-analyse en e-commerce-transacties. Volgens het bedrijf biedt deze server een hoge mate van flexibiliteit door zowel AMD- als Intel CPU-architecturen te ondersteunen binnen dezelfde behuizing.

Het kent een zekere mate van schaalbaarheid met configuratiemogelijkheden voor twee tot vier nodes in één chassis, om afzonderlijke servereenheden binnen één fysieke behuizing te integreren. Bovendien zou deze server energiezuinig(er) zijn: het kent een geïntegreerde stroom- en koelingsimplementatie die moet zorgen voor maximaal dertig procent minder energieverbruik in vergelijking met standaard 1U-rack servers. Het beheer ervan loopt via Lenovo XClarity software.

Bepaald geen randgeval

Voor edge networking introduceert Lenovo de ThinkAgile MX455 V3 Edge Premier Solution, die eveneens is uitgerust met AMD processors. In dit geval de EPYC 8004-CPU voor AI-inferencing en real-time data-analyse in edge computing. Het integreert met zowel on-premises als Azure-cloudomgevingen. Belangrijke functies omvatten automatisering, near zero-touch provisioning en Lenovo Open Cloud Automation (LOC-A) voor snelle implementatie en beheer vanaf elke locatie. Het biedt ook geautomatiseerde software-updates gevalideerd door zowel Microsoft en Lenovo.

De strik om al deze nieuwe producten is Lenovo AI Advisory and Professional Services. Dit betreft een scala aan diensten, oplossingen en platforms ontworpen om bedrijven te helpen het AI-landschap te trotseren. Het geheel aan services moet snel, kosteneffectief en op grote schaal de juiste AI-oplossing implementeren, van een eerste verkenning en advies tot implementatie, managen en opschalen.

