Chromebook-gebruikers kunnen nu zonder problemen Microsoft 365-applicaties gebruiken op hun apparaten, zonder de browser te hoeven openen. Google heeft directe toegang via de Chromebook Files App mogelijk gemaakt.

Deze functie, oorspronkelijk aangekondigd voor ChromeOS vorig jaar, is nu breed beschikbaar. Het doel is Chromebook-gebruikers het gemakkelijker te maken de verschillende Microsoft 365-applicaties te gebruiken voor hun werkzaamheden.

Hoewel Chromebook-gebruikers al toegang hadden tot de Microsoft 365-suite, moesten ze hiervoor via de Chrome-browser naar de webgebaseerde versie gaan.

Functionaliteit

Met deze aanpassing kunnen Chromebook-gebruikers nu Microsoft 365-bestanden openen in de apps die ze op hun apparaat kunnen installeren. Na installatie moeten ze Microsoft OneDrive met de Chromebook Files App verbinden. ChromeOS onthoudt deze instellingen, waardoor gebruikers snel en gemakkelijk toegang hebben tot alle bestanden.

Geleidelijke uitrol

De uitrol van deze nieuwe optie voor het Chrome-besturingssysteem vindt geleidelijk plaats. Binnenkort zullen Chromebook-gebruikers deze feature kunnen gebruiken.

Google is niet het enige bedrijf dat werkt aan een betere integratie van Microsoft 365, met name de afzonderlijke apps. Ook Dropbox heeft bijvoorbeeld recent nieuwe integratiemogelijkheden aangekondigd. De nadruk ligt vooral op ondersteuning voor real-time co-authoring in de Word-, Excel- en Powerpoint-apps, terwijl de bestanden worden opgeslagen in Dropbox-cloudaccounts.

