Atos heeft waarschijnlijk meer geld nodig om overeind te blijven, evenals aanvullende schuldafbouw. Het noodlijdende Franse IT consultancybedrijf meldde dit vandaag naar aanleiding van een review van haar ondernemingsplan voor 2024-2027. Dit maakt waarschijnlijk een grondige herziening noodzakelijk van het eerder deze maand gepresenteerde herstructureringsplan, dat al was bedoeld om het tij te keren.

Atos verlengt de deadline voor herfinancieringsvoorstellen van bestaande belanghebbenden en externe investeerders tot 3 mei, meldt Reuters. Die deadline zou eigenlijk morgen (26 april) aflopen. “We zullen deze voorstellen samen met onze crediteuren bekijken om het eens te worden over een passende oplossing. Ons doel blijft om in juli overeenstemming te bereiken over een herfinancieringsoplossing”, aldus CEO Paul Saleh in een verklaring.

Atos bevindt zich middenin een grote schuldsaneringsoperatie en moet 1,2 miljard euro uit de hoge hoed toveren via het uitgeven van nieuwe aandelen en het aangaan van nieuwe leningen om aan bestaande betalingsverplichtingen te voldoen. Slecht nieuws voor bestaande aandeelhouders, die hun deel in het bedrijf daarmee zien verwateren. Eerdere pogingen om aan geld te komen dor het verkopen van bedrijfsonderdelen liepen op niets uit.

Halvering van bestaande schulden

Het bestaande herstructureringsplan voorzag in een halvering van de bestaande schulden tegen 2026, wat neerkwam op 2,4 miljard euro aan afbetaalde leningen. Blijkbaar is nu toch weer meer geld nodig. Het bedrijf hoopte eerder al de looptijden van de huidige schulden te verlengen met vijf jaar. Geen overbodige luxe, aangezien het dit jaar zonder een dergelijke verlenging 3,65 miljard euro zou moeten afrekenen, het overgrote merendeel van de 4,7 miljard euro die het aan schulden heeft.

Een poging om de Tech Foundations-divisie van Atos te verkopen aan EP Equity Investment (EPEI) van de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky’s liep op niets uit, waarna Atos de eigen Raad van Bestuur op de schop nam. Ook de Europese vliegtuigbouwer Airbus SE zag af van een deal om de big data- en cybersecurityactiviteiten van het noodlijdende bedrijf over te nemen. Eerder dit jaar nam Yves Bernaert per direct afstand van zijn rol als CEO. De reden voor dit vertrek was onder andere een meningsverschil over de herstructurering van het bedrijf.

Vlucht naar voren

Lichtpuntje was onlangs dat de Franse investeringsmaatschappij Butler Industries beloofde zich aan te sluiten bij een consortium met de belangrijkste Atos-aandeelhouder Onepoint om het bedrijf te redden. In een vlucht naar voren verklaarde Onepoint dat het Atos wil transformeren tot hét Europese platform voor cybersecurity en kunstmatige intelligentie. Sterker nog, Atos zou zelfs moeten uitgroeien tot Europa’s toonaangevende soevereine cloudoperator.

Atos is dan ook van groot economisch en cultureel-maatschappelijk belang voor de Fransen. De data en security-oplossingen van het bedrijf bedient niet alleen de omvangrijke Franse nucleaire industrie, maar speelt ook een grote rol in de aanloop naar de Olympische Spelen van dit jaar, waarvoor Frankrijk als gastland dient. Los van alle Atos-perikelen bezorgt ook de fysieke beveiliging van dit grootschalige evenement de Franse regering kopzorgen.

