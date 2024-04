In het eerste financiële kwartaal boekte ServiceNow een omzet van 2,6 miljard dollar, wat neerkomt op zo’n 2,4 miljard euro.

Exact een jaar geleden boekte ServiceNow nog een omzet van bijna 2,1 miljard dollar. Daarmee ziet het bedrijf zijn omzet jaar-op-jaar met 24 procent toenemen. Verreweg het grootste deel komt nu uit abonnementen; in het afgelopen kwartaal werd 2,52 miljard dollar opgehaald (25 procent groei) middels abonnementen. De overige omzet categoriseert ServiceNow als ‘professional services and other revenues’.

Onder de streep boekte ServiceNow ook winst. Het bedrijf schreef na aftrek van de kosten 347 miljoen dollar winst, meer dan een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Toen boekte het nog een winst van 150 miljoen dollar.

“Nu leiders op zoek zijn naar significante productiviteitsverbeteringen, heeft ServiceNow een first mover advantage dankzij jarenlange investeringen in AI-technologie en -talent. Onze GenAI-oplossingen zijn de snelst verkopende in de geschiedenis van het bedrijf”, reageert CEO Bill McDermott. “Door Now Assist AI in te bouwen in elke zakelijke workflow binnen elke organisatie, geven we mensen de kracht om meer te weten, meer te zorgen en meer te doen.”

Ondanks goede prestaties zorgen

Financieel presteerde ServiceNow de afgelopen drie maanden dus sterk, maar bij de presentatie van de cijfers wist het bedrijf investeerders niet voldoende te overtuigen. Nabeurs daalde de aandeelwaarde met bijna 5 procent. Die reactie zit hem met name in de vooruitzichten die ServiceNow gelijktijdig deelde. In het tweede kwartaal rekent het bedrijf op een omzet uit abonnementen van tussen de 2,525 miljard dollar en 2,53 miljard dollar. Dat ligt beneden de verwachtingen van de analisten, die uitgaan van 2,54 miljard dollar. Die lagere schatting zou onder andere komen vanwege het terugdraaien van de uitgaven door bedrijven, die voorzichtig zijn vanwege een uitdagende economische situatie.

