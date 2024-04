Databricks heeft in het afgelopen jaar een sterke omzetgroei in de EMEA-regio weten te realiseren. De omzet in dit gebied steeg de afgelopen 12 maanden met 70 procent, vooral door de grotere zakelijke vraag naar AI-oplossingen.

Databricks laat weten dat de omzet met dit percentage steeg in de EMEA-regio. De belangrijkste reden voor deze flinke groei, geëvenaard door dezelfde cijfers in de regio Australië – Nieuw Zeeland (ANZ), is de toegenomen vraag naar zakelijke AI-toepassingen.

Vooral de tool Databricks SQL was in de EMEA-regio erg populair. Deze tool voor een ‘intelligent’ data warehouse, inclusief de ingebouwde data intelligence engine DatabricksIQ, maakt volgens de dataspecialist het mogelijk dat nu zowel technische gebruikers als zakelijke klanten uitvoerig analytics kunnen gebruiken voor hun werkzaamheden.

Uitbreidingen in EMEA-regio

Databricks is van plan de toegenomen populariteit in de EMEA-regio op korte termijn te verzilveren. Hiervoor wordt dit jaar in de regio een aantal nieuwe kantoren geopend en wordt er andere locaties verder uitgebreid. Onder meer komt er een nieuw EMEA-hoofdkantoor in Londen en verschijnen er in de tweede helft van het jaar nieuwe vestigingen in Madrid en Milaan.

De bestaande kantoren in Amsterdam, Belgrado en München worden uitgebreid. Begin dit jaar is ook een nieuw technisch kantoor in Zagreb geopend. Tevens heeft Databricks extra cloudcapaciteit ingekocht bij de AWS-regio’s in Parijs en in Qatar.

Wereldwijde activiteit

Ook wereldwijd gaat het Databricks voor de wind, zo geven de jaarcijfers over het fiscale jaar 2023 aan. In totaal werd een omzet geboekt van meer dan 1,5 miljard euro (1,6 miljard dollar). Daarnaast werd het afgelopen jaar weer een reeks van bedrijven overgenomen, zoals MosaicML, Arcion, Okera, Einblick en Rubicon. Verder investeerde Databricks in AI-ontwikkelaar Mistral AI en heeft het zelf recent het eigen open-source DBRX-model op de markt gebracht.

