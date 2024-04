Update 25/04/2024 – IBM heeft bekendgemaakt HashiCorp te kopen voor 6,4 miljard dollar, omgerekend zo’n 5,97 miljard euro.

Met de overname trekt IBM een “suite van toonaangevende hybrid en multicloud lifecycle management-producten” aan. Big Blue wil hiermee bedrijven helpen die worstelen met de applicatiegroei en complexiteit door AI, iets waar bedrijven vandaag de dag mee te maken krijgen. In het originele bericht hieronder beschreven we hoe HashiCorp een meerwaarde kan zijn voor IBM.

De raad van bestuur van IBM en HashiCorp hebben ingestemd met de overname van 6,4 miljard dollar. Wel moeten de aandeelhouders van HashiCorp nog goedkeuren. Daar lijkt al een grote overwinning geboekt. De grootste investeerder die zo’n 43 procent van de stemkracht bezit, heeft namelijk een stemovereenkomst met IBM bereikt. Tot slot is de overname nog afhankelijk van de markttoezichthouders.

IBM verwacht de overname eind 2024 volledig af te ronden.

Origineel – Binnen enkele dagen kan IBM al de nieuwe eigenaar van HashiCorp zijn. De onderhandelingen bevinden zich in een vergevorderd stadium, met een mogelijk overnamebedrag boven HashiCorps eerdere marktwaarde van 4,9 miljard dollar (4,58 miljard euro).

Die marktwaarde is inmiddels al fors gestegen naar 6,1 miljard dollar nu de discussies tussen IBM en HashiCorp bekend zijn. Aanvankelijk berichtten The Wall Street Journal en Reuters over de onderhandelingen.

De voornaamste aanwinst voor IBM zou HashiCorps Terraform-tool zijn. Met deze oplossing kunnen organisaties het opzetten van cloud instances en toegewezen hardwaremiddelen automatiseren. Andere cloudtools richten zich op security, networking en ontwikkelomgevingen. Gebruikers kunnen toegang krijgen tot cloudgebaseerde varianten van deze tools via het HashiCorp Cloud Platform (HCP).

IBM en Red Hat

IBM is al geruime tijd bezig aan een vernieuwde hybrid cloud-strategie. Centraal daarbij staan diensten als watsonx.data en watsonx.ai, die organisaties helpen om hun AI-strategie in te vullen. We lichtten dit begin februari nog uit toen we aanwezig waren bij het eerste IBM TechXchange EMEA-evenement. Toch kijkt IBM verder dan wat het zelf al heeft ontwikkeld: dat lieten de overnames van Apptio en een deel van Software AG in 2023 al zien, naast de inlijving van zeven andere partijen.

IBM heeft via Ansible van dochterbedrijf Red Hat echter al een automation-platform in handen. Desondanks beschreef Red Hat al jaren vóór deze beoogde overname dat Ansible en Terraform juist complementair zijn. Zo richt Terraform zich op provisioning van public cloud-infrastructuur, terwijl Ansible een bredere inzet heeft.

Ansible vertrouwt hiervoor op playbooks, die infrastructuurprofessionals opstellen om taken te automatiseren. De taken gedefinieerd in het playbook worden automatisch uitgevoerd, met zo min mogelijk handmatige handelingen. Red Hat geeft aan dat de brede inzetbaarheid inmiddels betekent dat Ansible gebruikt wordt voor hybrid cloud-, edge-, networking-, security-, infrastructuur-, provisioning- en configuration management-scenario’s. Het kan gaan om workflow orchestration voor systeemupdates en het configureren van systemen, ongeacht of ze zich in een public of private cloud bevinden.

Tip: Event-Driven Ansible gaat nieuw automatiseringstijdperk in gang zetten

IBM straks dominanter in open-source gemeenschap

Met de potentiële overname van HashiCorp kan IBM dan ook meer mogelijkheden bieden in de infrastructuurwereld. Red Hat is daar aanvankelijk zeer dominant geworden met Red Hat Enterprise Linux, dat uitgegroeid is tot een basis voor servers. Daarna breidde Red Hat uit met de ontwikkeling van OpenShift voor containers en later het overnemen van Ansible. De overname van Ansible stamt alweer uit 2015, maar het automation-platform krijgt steeds meer aandacht van Red Hat en groeit ook in populariteit.

Alle drie de kernproducten volgen een open-source strategie. Aanvankelijk waren er bij de overname van Red Hat door IBM zorgen over de gevolgen voor de open-source toekomst, maar inmiddels is duidelijk dat Red Hat gewoon zelfstandig is onder IBM. De Red Hat-software blijft de open-source filosofie volgen en er zijn volop samenwerkingen met concurrenten van IBM. Daarnaast kregen verschillende topbestuurders promotie, waaronder Jim Whitehurst die eerder doorstroomde van CEO van Red Hat tot President van IBM.

Het wordt interessant om te zien hoe Ansible zal integreren met Terraform. Ook Terraform van HashiCorp is een open-source tool, maar richt zich bijna uitsluitend op de provisioning en het beheren van resources in de cloud en datacenters. Terraform is daarmee vooral goed voor de inrichting van en vervolghandelingen voor cloudinfrastructuur.

Elkaar aanvullen

Zo’n anderhalf jaar geleden omschreef Red Hat het verschil als volgt: “Het belangrijkste verschil met de communityversies is dat Ansible een multifunctionele automation-tool is, terwijl Terraform een infrastructure as code-tool is. De verwarring ontstaat omdat er talloze gebruiksscenario’s zijn die mogelijk door beide tools kunnen worden opgelost, en zowel Ansible als Terraform hebben plug-ins om elkaar aan te roepen. Veel Ansible-experts provisionen bijvoorbeeld eenvoudigweg AWS-resources van een Ansible Playbook en begrijpen misschien niet waarom anderen een geheel andere tool gebruiken. Op dezelfde manier kunnen Terraform-experts hele instances maken en vernietigen voor zelfs de kleinste configuratiewijziging”.

Met deze laatste zin doelt men op de immutable-benadering van Terraform richting infrastructuur, wat betekent dat instances niet veranderd kunnen worden. Hierdoor kunnen ontwikkelaars snel resources opzetten, iets testen en ze vervolgens afbreken.

Kortom, de toevoeging van HashiCorps aanbod aan dat van IBM/Red Hat past zowel binnen de bredere hybrid cloud-aanpak van IBM als de specialisatie van Ansible tegenover Terraform. De twee automation-tools kunnen, net zoals ze dat nu al zijn, elkaar aanvullen.

