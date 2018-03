Problemen bij Binance: altcoins verdwijnen zomaar

Er is iets vreemds gaande bij de populaire cryptocurrencybeurs Binance. Gebruikers melden op Reddit dat er ogenschijnlijk ineens altcoins verkocht worden, zonder dat ze daar toestemming voor gegeven hebben en zonder dat er een notificatie van gegeven is. Binance onderzoekt de problemen en stelt dat er geen geld verloren is gegaan.

The Next Web maakte een inventaris van de vele klachten op Reddit. Dit komen er vooral op neer dat er ineens altcoins verdwenen zijn uit de virtuele portemonnees van klanten. Die klagen bijvoorbeeld dat er ineens munten verkocht worden tegen het markttarief.

Onderzoek is gaande

Een woordvoerder van Binance bevestigde direct nadat de klachten binnen begonnen te druppelen dat er onderzoek naar de problemen gedaan wordt. “Ons team is zich bewust van de problemen en doet er momenteel onderzoek naar. Wees alsjeblieft geduldig en we zullen zodra we meer weten bij jullie terugkomen.”

Wat er precies aan de hand is, weten we niet zeker. Wel is duidelijk dat, voordat de problemen met altcoins begonnen, de dienst in verschillende landen te maken had met serverproblemen. Er zijn geen directe aanwijzingen om aan te nemen dat de problemen aan elkaar verbonden zijn, maar het zou wel kunnen.

Volgens een vertegenwoordiger van Binance is het niet nodig voor gebruikers om hun wachtwoorden te veranderen, omdat er “geen bewijs is dat onze beurs gehackt is.” Verder wordt er nog altijd druk onderzoek gedaan naar de problemen.

CEO Changpeng Zhao verzekert zijn klanten ervan dat “alle fondsen” veilig zijn. “Er waren wat onregelmatigheden in de handel. […] We doen nog onderzoek. Alle fondsen zijn veilig.”