RTV Noord beschermt video’s tegen ransomware met Synology

Jaarlijks nemen meerdere bedrijven hun backup-infrastructuur op de schop. Een groeiende berg data of nieuwe cyberaanvalmethodes kunnen redenen zijn dat de behoeften veranderen. RTV Noord zag recentelijk ook noodzaak voor een nieuwe strategie en ging met behulp van Synology een moderniseringstraject in. Wat kunnen we leren van deze use case?

Als de grootste regionale omroep van Groningen produceert RTV Noord dagelijks grote hoeveelheden multimediacontent. Men kiest ervoor om nooit ongebruikte video- of audiobestanden te verwijderen. Dat zorgt voor een steeds grotere druk op de opslagcapaciteit. Deze strategie, gecombineerd met het archiveren van uitgezonden materiaal, maakte de situatie complexer. Naast de kwestie van voldoende capaciteit moet de opslag ook veilig en betaalbaar blijven. Dat bleek een uitdaging met de opslagoplossingen die eerder in gebruik waren. De kosten liepen op, terwijl de schaalbaarheid beperkt bleef.

Daarnaast speelde het probleem van datasynchronisatie een belangrijke rol. Met honderden terabytes aan data, verspreid over meerdere apparaten, was het een logistieke uitdaging om de datastromen soepel te laten verlopen. Dit probleem werd alleen maar urgenter door de groeiende dreiging van ransomware, die de noodzaak voor een robuuste en betrouwbare backup-infrastructuur vergrootte.

Een schaalbare architectuur

RTV Noord koos na een evaluatie voor Synology, waarbij de HD6500 als kern van de nieuwe infrastructuur dient. Deze high-density opslagserver biedt flinke opslagcapaciteit, uitbreidbare tot 5 petabyte. Binnen de regionale omroep integreert dit systeem met de productie- en postproductiesystemen van de omroep. Hierdoor beschikt RTV Noord over een oplossing die eenvoudig meekan groeien met de behoeften. De HD6500 moet in dit geval leiden efficiënter databeheer en grotere flexibiliteit in de mediawereld waar opslag vaak dynamisch is.

De high-density opslagserver van Synology is namelijk ontworpen om als een private cloud te functioneren. Met 60 schijfsleuven in een 4U-rackmountformaat en uitbreidingsmogelijkheden tot 300 schijven, biedt het systeem een basis voor massaopslag en data-intensieve toepassingen. Synology Drive speelt hierin een rol als portaal waarmee medewerkers op elk apparaat toegang hebben tot bestanden. Door functionaliteiten als automatische synchronisatie, On-demand Sync en Intelliversioning kunnen gebruikers werken zonder concessies te doen aan opslagruimte of bandbreedte. Hiermee fungeert de HD6500 als opslagserver als basis voor samenwerking en bestandbeheer.

Daarnaast richt Synology zich met de HD6500 op databescherming via Active Backup for Business, iets wat ook RTV Noord ontdekte. Met deze oplossing backupt de regionale omroep virtual machines, servers en VDI-omgeving centraal. Deze backup-werkzaamheden worden ’s nachts uitgevoerd, zodat de impact op de dagelijkse werkzaamheden minimaal blijft. De HD6500 biedt hiervoor diverse backup-modi, waaronder incrementele backups en mirroring, om de beschikbaarheid van data te garanderen.

Beschermd tegen ransomware en andere dreigingen

Zoals aangegeven zag RTV Noord behoeften aan een nieuwe beveiligingsstrategie. Met de HD6500 als secundaire backup heeft de regionale omroep dus dat een extra vangnet gecreëerd. Mocht de primaire backup ooit worden getroffen door een aanval, dan kan men terugvallen op een volledig gescheiden systeem. Deze aanpak laat zien wat een nieuw systeem voor veerkracht betekent. Het sluit aan bij de gouden 3-2-1-backupstandaard waarbij er meerdere kopieën van data zijn op verschillende media.

Voor RTV Noord was het groeiend risico van ransomware uiteindelijk ook een echte aanleiding om het beleid op de schop te nemen. Met Synology kan er door de backup-opties snel hersteld worden mocht het ongewenste voorval van een incident zich voordoen. Tegelijkertijd kan men vertrouwen op de basis beveiligingsfuncties van Synology, zoals sterke versleutelingsopties en malwaredetectie. Dit is voor RTV Noord cruciaal in het dagelijks kunnen vertrouwen op de beschikbaarheid van content.

In de zakelijke benadering van Synology speelt databescherming een grote rol. Veel bedrijven kiezen juist om die mogelijkheden die het kan bieden voor Synology. Tegelijkertijd gaat in de zakelijke benadering van de Taiwanese leverancier de surveillance-capaciteiten een steeds grotere rol spelen. In dat kader kunnen we wat leren van RTV Noord, dat heeft gekozen voor de integratie van Surveillance Station. Met een aparte server worden de feeds van vijftien bewakingscamera’s opgeslagen en beheerd. Deze oplossing maakt het mogelijk meerdere locaties vanuit één centraal punt te monitoren, zonder dat dit de opslagcapaciteit van de HD6500 belast. Dit zorgt voor een efficiënte scheiding van operationele en bewakingsdata, wat bijdraagt aan de algehele veiligheid van de organisatie.

RTV Noord maakt sprong

De backup-infrastructuur van RTV Noord is met behulp van Synology toekomstbestendig geworden. De interface en uitgebreide functionaliteiten vallen in de smaak bij de regionale omroep van Groningen. Het beheer is nu eenvoudiger, terwijl de schaalbaarheid van de oplossing ervoor zorgt dat de omroep kan blijven groeien. “Elke technicus bij RTV Noord is bekend met Synology”, aldus systeembeheerder Pascal Rijzinga over de overstap naar een nieuwe infrastructuur die afgelopen zomer werd afgerond.

De gebruikerstoepassing van RTV Noord laat zien dat het beveiligen van waardevolle content niet ten koste hoeft te gaan van flexibiliteit of betaalbaarheid. Een les voor mediabedrijven, maar ook zeker voor andere sectoren.