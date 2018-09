‘Machines nemen in 2025 de helft van alle taken op het werk over’

Volgens nieuw onderzoek van de World Economic Forum (WEF) nemen machines en geautomatiseerde software binnen 7 jaar de helft van alle taken op de werkvloer over. Volgens de groep creëren technologieën als kunstmatige intelligentie en robots echter meer banen dan dat ze laten verdwijnen.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder topmensen en specialisten in 12 industrieën, meldt Bloomberg. Uit de conclusies blijkt dat de “vierde industriële revolutie” 133 miljoen banen wereldwijd biedt, terwijl 75 miljoen mensen hun baan zouden verliezen. Eerdere onderzoeken geven juist aan dat er meer banen verloren gaan dan dat er banen bijkomen.

Volgens het WEF variëren de effecten van automatisering mogelijk substantieel in diverse industrieën. De meeste banen gaan volgens de organisatie verloren in de mijnsector, evenals bedrijven gericht op consumenten en informatietechnologie. Binnen bedrijven die professionele diensten aanbieden, gaan de minste banen verloren.

Minder zekerheid

Veel van de nieuwe banen die ontstaan, bieden mogelijk minder zekerheid dan die in het verleden. Bedrijven zoeken steeds meer naar contractors en freelancers. Ook waarschuwt de organisatie dat er een significant gat zit tussen de vaardigheden die werknemers nu hebben en de vaardigheden die nodig zijn voor mogelijke toekomstige banen.

Meer dan de helft van de werknemers bij grotere bedrijven hebben volgens het WEF significante herscholing nodig om gebruik te kunnen maken van nieuwe kansen die door digitale technologie ontstaan. De helft van de bedrijven zou echter van plan zijn om alleen mensen op belangrijkste functies herscholing of bijscholing aan te bieden. Slechts een derde van de bedrijven zou van plan zijn om werknemers in de gevarenzone om te scholen.

“Bedrijven hebben een morele en economische noodzaak om te investeren in omscholing en permanente educatie voor hun werknemers”, aldus Saadia Zahidi, het hoofd van het WEF Center for the New Economy and Society. “Zonder proactieve aanpakken verliezen bedrijven en werknemers mogelijk.”