De Belgische investeerder Fortino Capital ondersteunt CERRIX in zijn ambitie om bedrijven te helpen met Governance, Risk, and Compliance (GRC)-software.

Het platform van CERRIX biedt mogelijkheden voor Business Process Management, Risk and Compliance Management en auditing. Met de risicobeheertooling kan CERRIX bijdragen aan de inspanningen van organisaties rond naderende regelgeving zoals de NIS2 en DORA, alsmede geldende reguleringen. Ook helpt het bij ESG-eisen (environmental, social and governance), zodat maatschappelijke wensen ingewilligd kunnen worden.

CERRIX werkt hiervoor sinds 2014 vanuit het hoofdkantoor in Den Haag onder leiding van oprichter Paul Bruggeman aan een breed platform. Het wist met zijn benadering vooral de aandacht van banken, verzekeraars, pensioenfondsen en accountants te trekken. Zij hebben te maken met verplichtingen rond het correct toepassen en naleven van de genoemde wetten en eisen. Het CERRIX-platform helpt de organisatie en primaire processen te laten functioneren volgens de wetten en eisen.

Bekende bedrijven die op CERRIX vertrouwen zijn de Goudse, BDO en de pensioenfondsen van Heineken, ABN-AMRO en Ahold-Delhaize. Inmiddels ondersteunt het platform 14.000 gebruikers verspreid over meer dan 20 landen.

Uitbreiden

CERRIX heeft een jaarlijkse groei van 40 procent achter de rug en ziet nog volop kansen om door te groeien. Daarom stapt nu Fortino Capital in, zonder daarbij de hoogte van de investering te communiceren. Wel is duidelijk dat de ambitie ligt in uitbreiding naar meerdere sectoren en het verder aanwezig zijn in andere landen.

“We gaan de volgende fase van de ontwikkeling van ons bedrijf in”, reageert Bruggeman. “Ons team heeft state-of-the-art software kunnen bouwen waarmee de verschillende GRC-stakeholders binnen een organisatie efficiënt kunnen samenwerken en risicoprofielen snel kunnen begrijpen. Om aan de grote marktvraag te voldoen, moeten we CERRIX versterken. Wij zijn ervan overtuigd dat we met Fortino een partner hebben gevonden die onze visie en ambities deelt en via haar portfolio van SaaS-bedrijven veel kennis en ervaring kan inbrengen.”

