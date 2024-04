De topmannen van Amazon zouden tussen 2019 en 2022 onderling zakelijke Signal-berichten hebben verwijderd, terwijl er een mededingingsonderzoek liep. De Amerikaanse mededingingstoezichthouder FTC heeft hierover een klacht ingediend bij de Amerikaanse rechter.

Tussen april 2019 en mei 2022 zouden oprichter Jeff Bezos, huidig CEO Andy Jassy, topadvocaat David Zapolsky, voormalig retailbaas Jeff Wilke en de voormalige logistieke directeur Dave Clark van Amazon belangrijke Signal-berichten hebben verwijderd of gebruik hebben gemaakt van een functie waardoor deze niet werden bewaard. Dit meldt Bloomberg.

De topmannen van Amazon zouden Signal in 2019 als messagingdienst zijn gaan gebruiken, nadat Bezos had aangegeven dat zijn telefoon was gehackt. Hierbij zou een tabloid hebben gezocht naar persoonlijke foto’s en/of privéberichten.

Belemmering onderzoek

In 2019 liep er een mededingingsonderzoek tegen de online gigant door toezichthouder FTC. Voor dit onderzoek eiste de toezichthouder dat Amazon alle documenten kon overleggen. Door Signal te gebruiken als versleutelde messagingdienst zou dit het werk van de FTC hebben belemmerd om het zakelijk gedrag van het bedrijf te kunnen onderzoeken en mogelijke mededingingsinbreuken vast te stellen.

Reactie Amazon

In een reactie geeft een woordvoerder van Amazon aan dat de online gigant jaren geleden al vrijwillig het beperkte gebruik van Signal aan de FTC heeft laten zien. Ook zou het nauwgezet de Signal-conversaties van de telefoons van medewerkers hebben verzameld en de toezichthouder hebben toegestaan deze gesprekken in te zien, zelfs als ze niets met het onderzoek te maken hadden.

Bovendien zou de FTC alle nodige documenten hebben ontvangen om haar onderzoek uit te kunnen voeren. Het zou hierbij om 1,7 miljoen documenten gaan, zoals e-mails, interne messaging-applicaties en meer dan 100 TB aan laptopdata.

