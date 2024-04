Securitybedrijf Darktrace is akkoord met een overname door investeringsmaatschappij Thoma Bravo. In de tweede helft van het jaar zou de deal rond moeten zijn.

Thoma Bravo is zeer actief in de securitysector. Andere partijen binnen het huidige portfolio zijn onder meer Sophos, Proofpoint, Ping Identity en Venafi. Investeringen hebben meermaals geleid tot het succesvol doorverkopen van deze bedrijven, zoals gold voor Barracuda Networks. Thoma Bravo kocht dat bedrijf in 2017 voor circa 1,5 miljard euro, maar verkocht het voor bijna 4 miljard euro aan KKR in 2022.

Darktrace zou worden ingelijfd voor 5,32 miljard dollar (4,95 miljard euro). 14,4 procent van de aandeelhouders zijn al akkoord met deze waardering, maar Thoma Bravo moet 75 procent de komende kwartalen zien te overtuigen, meldt Bloomberg.

In 2022 trachtten beide partijen al tot een deal te komen voor het in 2013 opgerichte Britse bedrijf. Thoma Bravo liep echter weg toen bleek dat het geen overeenkomst met Darktrace kon bereiken.

Darktrace: AI met security

Darktrace profileert zich ietwat anders dan menig securitybedrijf. Toen we begin dit jaar spraken met SVP Cyber Innovation Pieter Jansen, omschreef hij Darktrace als een AI-bedrijf met een focus op security, niet andersom. Het is een subtiele, doch betekenisvolle onderscheiding, waarbij de term “Cyber AI” meermaals wordt gebezigd.

Gezien de track record van Thoma Bravo mogen we verwachten dat Darktrace vooral dit verhaal kan blijven verkondigen onder eigen vlag. De investeringsmaatschappij richt zich expliciet op groei en waardetoename op de lange termijn (wie niet), maar bewijst dit ook door succesverhalen als de deals voor Barracuda Networks. Een ander voorbeeld is Imperva, dat voor nog geen 2 miljard euro gekocht werd in 2018 en eind vorig jaar voor 3,35 miljard weer werd verkocht aan Thales.

De aankondiging heeft de aandelen van Darktrace in ieder geval al met 18 procent in waarde laten stijgen vandaag.