In het afgelopen kwartaal werden 44.000 nieuwe glasvezelverbindingen geactiveerd, waardoor het totaal aantal geactiveerde glasvezellijnen nu op 441.000 staat.

Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van de telecomoperator. Proximus voert niet alleen zelf de uitrol van glasvezel uit in België, maar ook via de joint ventures Fiberklaar en Unifiber. De glasvezeldiensten zijn nu beschikbaar in 159 Belgische steden en dorpen, waardoor 36 procent van de Belgische huishoudens en bedrijven nu toegang heeft tot ‘fiber in the street’.

Omzet thuismarkten

De omzet steeg met 1,2 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2023. De totale omzet van de Belgische operator bedroeg 1,5 miljard euro. De onderliggende winst voor aftrek van kosten (ebitda) steeg met 5 procent naar 454 miljoen euro, vergeleken met het eerste kwartaal van het voorgaande jaar.

Vooral de omzet op de consumenten- en zakelijke thuismarkten bleek de belangrijkste drijvende kracht achter de totale omzetstijging te zijn, met een gezamenlijke stijging van 4,5 procent naar een totaal van 1,2 miljard euro in het eerste kwartaal.

Het consumentensegment boekte een omzettoename van 5,9 procent, vooral gedreven door groei in klantenservice, verkoop van apparaten, convergente (bundel)diensten en inflatiecorrecties.

Het zakelijke segment in de thuismarkten zag de omzet met 3,1 procent toenemen, vooral door een lichte stijging van het Business Services-onderdeel, waarbinnen de segmenten IT-diensten, vaste data en mobiele diensten groeiden. Deze stijging compenseerde een daling in de omzet uit vaste spraak. Ook de omzet uit de verkoop van zakelijke telecom- en IT-producten nam toe.

Voor heel 2024 verwacht Proximus dat de financiële doelstellingen worden behaald, met een verwachte omzet- en winststijging van elk 1 procent. De telecomoperator merkt echter op dat het veranderende Belgische concurrentielandschap nog steeds invloed kan hebben op deze verwachtingen.

Lees ook: Proximus heeft 1,7 miljoen woningen en bedrijven ‘fiberklaar’ gemaakt