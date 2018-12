Ethereum zakt weg onder 100 dollar

De waarde van Ether is sinds het hoogste niveau in januari van ruim 1.400 dollar met 93 procent gedaald. De cryptocurrency van het Ethereum-netwerk daalde voor het eerst sinds mei 2017 onder 100 dollar.

Volgens Ars Technica houdt de daling verband met het afnemende enthousiasme voor cryptocurrency in het algemeen. Ook Bitcoin bereikte vorige week nog het tot nu toe laagste punt van 2018, met een waarde van de rond de 3.500 dollar. Inmiddels is de Bitcoin weer stijgende, maar is de waarde nog steeds 80 procent lager dan de piek van 20.000 dollar in december 2017.

Investeringen in blockchainstart-ups blijven toenemen, zo blijkt uit cijfers van Coindesk. Zo ontvingen ze in 2016 ruim 597 miljoen dollar aan investeringen, in 2017 zo’n 876 miljoen dollar en met het einde van 2018 in zicht werd er dit jaar voor ruim 3,1 miljard dollar geïnvesteerd. Toch komt de technologie rondom blockchain nauwelijks dichter bij reguliere adoptie in de buurt dan een paar jaar geleden.

Consumententoepassingen

Enkele van de meest succesvolle blockchainstart-ups zijn beurzen zoals Coinbase, waarmee gebruikers cryptocurrencies en conventioneel geld kunnen verhandelen. Niemand heeft voorlopig ontdekt hoe je een wijdverspreide consumententoepassing op basis van blockchain bouwt.

Tot die tijd verwachten kenners dat de waarde van cryptocurrencies blijft dalen. Dit in tegenstelling van de afgelopen jaren waar men nog in de veronderstelling was dat blockchaintechnologie snel een breder gebruik zou krijgen.

