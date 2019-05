NetApp en Microsoft maken Azure NetApp Files nu algemeen beschikbaar

NetApp en Microsoft hebben de handen ineengeslagen voor een binnen Azure beschikbare complete dienst voor databheer en -opslag. Met Azure NetApp Files kunnen bedrijven en organisaties nu eenvoudig al hun data en workloads beheren en opslaan in combinatie met de functionaliteit van Azure.

Volgens beide partijen is deze cloudgebaseerde dienst het hoogtepunt van de samenwerking die zij al twintig jaar lang hebben. Azure NetApp Files combineert alle databeheer- en storage-technologie van de data-, storage- en cloudspecialist met alle voordelen die de clouddienst van de techgigant maar kan bieden.

Bare-metal ervaring

Concreet heeft NetApp, in plaats van het aanbieden van simpel storage in de cloud, alle technologie en karakteristieken van zijn ONTAP-storage OS nu naar Azure verplaatst, waarmee een geheel nieuwe dienst wordt gecreëerd.

Dit levert eindgebruikers, aldus de data-, storage- en cloudspecialist en de techgigant, een bare metal-ervaring op met gelijkwaardige prestaties, zoals een latency van milliseconden en een on-demand schaalbaarheid. Azure NetApp Files biedt voor dit laatste drie specifieke serviceniveaus, waarbij eindgebruikers precies kunnen gebruiken waar zij behoefte aan hebben en wanneer zij dat maar willen. De dienstverlening zal volgens beide partners daarbij nooit inboeten aan prestaties, betrouwbaarheid en security.

Ook kunnen eindgebruikers met de gezamenlijke Azure-dienst eenvoudiger de meest kritische zakelijke applicaties verplaatsen en uitrollen zonder dat zij daarvoor codewijzigingen hoeven toe te passen. Volgens NetApp en Microsoft gaat het hierbij vooral om diensten als die van SAP, Oracle en Linux, maar bijvoorbeeld ook die rondom Windows.

Eerste stap naar cloud first-strategie

Verder is, aldus beide leveranciers, de nu gepresenteerde dienst voor Azure voor eindgebruikers een goede eerste stap naar een cloud first-strategie. Azure NetApp Files moet hiervoor de juiste infrastructuur bieden waarmee bedrijven deze strategie kunnen uitrollen als naar gelang hun mogelijkheden, budget en kennis van dit soort diensten.

Azure NetApp Files is nu per direct voor iedereen beschikbaar via Azure. De dienst kan door bestaande Azure-eindgebruikers direct worden ingezet voor het beheer van hun diverse workloads. Alle ondersteuning en facturering wordt direct door Microsoft afgehandeld.