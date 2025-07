OpenAI lanceert deze zomer GPT-5: één model voor alle taken

OpenAI bevestigt dat GPT-5, het langverwachte nieuwe AI-model, deze zomer beschikbaar komt. Volgens CEO Sam Altman wordt het model een bundeling van alle eerdere innovaties: één krachtig systeem dat tekst, beeld, audio en mogelijk zelfs video aankan.

De aankondiging kwam naar voren tijdens OpenAI’s eerste officiële podcastaflevering, waarin Altman (foto) terloops liet weten dat de lancering waarschijnlijk ergens deze zomer plaatsvindt. Daarmee komt het bedrijf tegemoet aan maandenlange speculatie en verwachtingen binnen de AI-gemeenschap.

Geen modelkiezer meer nodig

Waar gebruikers van ChatGPT nu nog verschillende modellen moeten kiezen voor specifieke taken, zoals GPT-4o voor tekst, DALL·E voor afbeeldingen of het snelle GPT-4o voor multimodale interactie, brengt GPT-5 alles samen in één uniforme interface. Daarmee verdwijnt ook de noodzaak voor een zogenoemde modelkiezer.

Romain Huet, hoofd Developer Experience bij OpenAI, gaf eerder aan dat het bedrijf met GPT-5 de beste elementen van bestaande modellen verenigt. Het doel is een fundamenteel nieuw AI-systeem dat krachtiger is. Het is tevens eenvoudiger en consistenter in gebruik.

Volledige multimodale capaciteiten

Volgens bronnen rond het bedrijf zal GPT-5 beschikken over grotere context windows. Deze zijn essentieel voor lange gesprekken en complexe taken. Ook zou het model standaard meer gepersonaliseerd reageren. Het leert daarbij van gebruikersinteracties om antwoorden af te stemmen op individuele voorkeuren.

Daarnaast krijgt GPT-5 volledige multimodale capaciteiten. Dat betekent dat het model probleemloos kan schakelen tussen tekst, beeld, spraak en mogelijk ook video. Dit zonder aparte tools of extensies.

Zware concurrentie

De druk op OpenAI is groot. Waar het bedrijf in 2023 en 2024 nog duidelijk marktleider was, nam de concurrentie in 2025 fors toe. Techgiganten zoals Google, Anthropic en Meta investeerden miljarden in AI-ontwikkeling. Vooral Google’s Gemini 2.5 Pro en het open-source DeepSeek R1 trekken veel aandacht vanwege hun sterke prestaties op specifieke taken zoals wiskundige redenering.

Tegelijkertijd verloor OpenAI recentelijk een deel van zijn toptalent aan andere partijen. Onder andere Meta zou actief onderzoekers hebben weggehaald. Toch lijkt dit geen invloed te hebben op de aanstaande release van GPT-5.

Een analyse van OpenAI’s releases toont dat het tempo hoog ligt: GPT-4 kwam in maart 2023, GPT-4-Turbo volgde in november, en GPT-4o verscheen in mei 2024. GPT-5 zou deze lijn doortrekken, maar in een veel competitiever speelveld.

Volgens OpenAI is GPT-5 niet zomaar een nieuwe versie, maar een samensmelting van alles wat het bedrijf de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Of het daarmee daadwerkelijk de AI-markt opnieuw naar zich toe kan trekken, zal de komende maanden blijken.