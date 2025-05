Microsoft maakt Azure AI Foundry beschikbaar met verbeterde modeltools

Azure AI Foundry, het platform voor AI-ontwikkeling van Microsoft, is nu algemeen beschikbaar. Het bijgewerkte platform biedt verbeteringen voor modelkeuze, customization en monitoring.

De update vormt een belangrijke uitbreiding voor ontwikkelaars die werken met AI-toepassingen. Veel bedrijven volgen multi-model AI-strategieën, waardoor snelle ontwikkeling en implementatie essentieel zijn geworden. Azure AI Foundry brengt alles samen achter één portaal, SDK en REST-endpoint, zodat ontwikkelaars direct naar cloud of edge kunnen implementeren.

De release voegt Grok-modellen van xAI toe, waaronder de vlaggenschipmodellen Grok 3 en Grok 3 mini. Dit geeft ontwikkelaars toegang tot meer dan 1.900 Foundry-modellen.

Verbeterde modelselectie en fine-tuning

Om modelkeuze te vereenvoudigen is er een modelleaderboard toegevoegd dat modellen rangschikt op kwaliteit, kosten en doorvoer. Een slimme modelrouter kiest automatisch het beste model voor elke aanvraag op basis van latentie- en budgetvereisten. In tests zag Microsoft tot 60 procent kostenbesparing bij gebruik van de modelrouter vergeleken met direct gebruik van GPT-4.1, met vergelijkbare nauwkeurigheid.

Voor offline of privacy-gevoelige workloads biedt Foundry Local de mogelijkheid om meer dan dertig edge-geoptimaliseerde modellen en agents direct op Windows of macOS te draaien. Ontwikkelaars kunnen nu ook GPT4.1nano, o4mini en Llama 4 in Foundry Models fine-tunen, met reinforcement fine-tuning voor geavanceerde redeneeringstaken. Een nieuwe low-cost Developer Tier elimineert hostingkosten tijdens experimenten.

De Foundry Agent Service is nu algemeen beschikbaar en stelt ontwikkelaars in staat om een enkele agent of een groep agents te hosten en te orkestreren via het Agent-to-Agent (A2A) protocol. De service vereenvoudigt agent-ontwikkeling door naadloze integratie met databronnen zoals Microsoft Bing, Microsoft SharePoint, Azure AI Search en Microsoft Fabric.

Voor taakautomatisering worden action tools ondersteund zoals Azure Logic Apps en Azure Functions. Achter de schermen fuseren Semantic Kernel en AutoGen tot één uniforme SDK, wat een enkele, samenvoegbare API biedt voor het definiëren, ketenen en implementeren van agents, zowel lokaal als in de cloud.

