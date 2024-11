Alexa straks als AI-agent veel capabeler

Amazon heeft ambitieuze plannen voor de uitbreiding van Alexa. Door het als AI-agent in te zetten, kan Alexa in de toekomst zelfstandig taken uitvoeren.

Dat verklaart CEO Andy Jassy tijdens een call over de financiële resultaten. Hij geeft niet precies aan hoe Alexa als AI-agent zal functioneren. Een AI-agent kan in ieder geval zelfstandig een reeks taken afhandelen, zonder menselijke tussenkomst. Veel softwareleveranciers implementeren op dit moment dergelijke AI. Zo worden AI-agents bijvoorbeeld ingezet in customer service, om vrijwel autonoom eerstelijnsondersteuning te bieden.

“Ik denk dat de volgende generatie assistenten en generatieve AI-toepassingen niet alleen beter zal zijn in het beantwoorden van vragen, maar ook in het samenvatten, indexeren en aggregeren van data”, geeft Jassy een klein inkijkje in de toekomst van Alexa.

Positionering Alexa

De CEO van Amazon voegde toe dat het brein van Alexa momenteel wordt geherstructureerd met behulp van een nieuwe set foundation models, die naar verwachting binnenkort worden onthuld. Enkele maanden geleden maakte het bedrijf bekend dat Alexa wordt voorzien van generatieve AI-technologie. De markt hoort berichten dat Amazon technische uitdagingen ondervindt met de bestaande modellen en mogelijk overstapt op modellen van Anthropic, hoewel dit nog onbevestigd is. Wel heeft Amazon fors geïnvesteerd in Anthropic.

Er zijn honderden miljoenen Alexa-apparaten verkocht, maar Amazon blijft zoeken naar nieuwe manieren om het product te positioneren. De meeste toepassingen bevinden zich nog in de consumentenmarkt, al wordt Alexa ook zakelijk ingezet. Het is interessant om te zien of Alexa meer richting de zakelijke markt zal bewegen naarmate de stap naar AI-agent wordt gezet.

