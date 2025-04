Van automatisering naar innovatie: hoe AI ons werk fundamenteel gaat veranderen

Waar technologie voorheen werd ingezet om bestaande processen efficiënter te maken, opent AI de deur naar een compleet nieuwe manier van denken en creëren. Automatisering van routinetaken is slechts het begin—de echte kracht van AI ligt in de mogelijkheid om innovatie te versnellen en organisaties in staat te stellen het volledige potentieel van mens en machine te benutten. Hoe kunnen we AI inzetten als een katalysator voor groei, creativiteit en strategische vooruitgang?

AI stimuleert innovatie, een cruciale factor om in te spelen op marktontwikkelingen en druk van concurrenten. Innovatie met AI begint met verkennen en experimenteren. Met tools zoals generatieve AI kunnen bedrijven razendsnel prototypes bedenken, testen en verfijnen—in een tempo dat tien jaar geleden nog ondenkbaar was.

Heruitvinden vs. innovatie

Dit vormt zowel een uitdaging als een kans: veel bedrijven verwarren het opnieuw uitvinden van iets met echte innovatie. Maar wat is het verschil? Opnieuw uitvinden betekent het verbeteren van iets dat al bestaat, terwijl innovatie iets volledig nieuws creëert. In de wereld van AI gaat automatisering vooral over het verfijnen en optimaliseren van processen. Maar hoe verhoudt dit zich tot innovatie? Met AI draait het om groei: de samenwerking tussen mens en machine om resultaten te bereiken die afzonderlijk niet mogelijk zouden zijn en exponentieel kunnen opschalen.

In ons werk passen we AI toe zoals we dat eerder met andere technologieën deden. We gebruiken het voornamelijk voor automatisering, net als tijdens de ‘digitale transformatie’, in plaats van iets echt nieuws te creëren. Veel organisaties blijven AI benaderen vanuit een kostenbesparend perspectief, in plaats van te investeren in gebieden waar het exponentiële waarde kan opleveren.

Echte innovatie vereist een fundamentele verandering in denken, een ‘mindshift’. Het gaat erom je gedachten open te stellen, jezelf de ruimte te geven om nieuwsgieriger en creatiever te zijn, aannames kritisch te bekijken en niet alleen te vragen hoe we dingen efficiënter of goedkoper kunnen maken, maar ook hoe we ze op een geheel nieuwe manier kunnen benaderen.

De opkomst van Agentic AI

AI agents leren, passen zich aan en handelen autonoom. Deze agents voeren niet alleen taken uit; ze orkestreren complexe systemen, werken samen, optimaliseren processen in real-time en nemen zelfs strategische beslissingen. Ook leren ze van deze beslissingen om de besluitvorming te verbeteren.

Waarom is dit waardevol voor organisaties? Het verandert de spelregels ingrijpend. Agentic AI maakt het mogelijk om creativiteit op te schalen, zich flexibel aan te passen aan veranderende marktomstandigheden en menselijk potentieel op een ongekende manier te benutten. Stel je voor dat AI agents de supply chain beheren, klantreizen optimaliseren of zelfs innovatie stimuleren door ideeën te verkennen—allemaal in samenwerking met mensen, maar dan sneller en op grotere schaal.

De opkomst van Agentic AI zal waarschijnlijk leiden tot de integratie van AI agents in geautomatiseerde workflows die zijn voortgekomen uit analoge processen. Tegelijkertijd zullen innovators bestaande werkwijzen heroverwegen en nieuwe workflows ontwikkelen die zowel optimalisatie als vernieuwing stimuleren, waardoor AI en Agentic AI een extra impuls krijgen.

De verschuiving van automatisering naar innovatie markeert een fundamentele verandering in hoe we AI inzetten in ons werk. Waar AI eerst werd gebruikt om processen te versnellen en kosten te verlagen, biedt het nu de kans om volledig nieuwe manieren van werken en denken te ontdekken. Agentic AI speelt hierin een cruciale rol, door niet alleen taken te automatiseren, maar ook bij te dragen aan strategische beslissingen en creativiteit op schaal. Organisaties die deze transitie omarmen, zullen niet alleen efficiënter werken, maar ook vernieuwen en transformeren. AI is niet langer slechts een hulpmiddel—het is een drijvende kracht achter de toekomst van werk.

Dit is een ingezonden bijdrage van ServiceNow. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.