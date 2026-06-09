Databricks tot 175 miljard waard bij nieuwe financieringsronde

Databricks voert gesprekken over een nieuwe financieringsronde die het bedrijf zou waarderen op tussen de 165 en 175 miljard dollar. Dat meldt Reuters op basis van een nieuwsbericht van The Information. De investeringsronde zou mogelijk volgende maand van start gaan.

De mogelijke waardering ligt aanzienlijk hoger dan die van eerder dit jaar. Toen haalde Databricks ongeveer 5 miljard dollar op tegen een waardering van 134 miljard dollar. Daarmee behoort het bedrijf al tot de meest waardevolle niet-beursgenoteerde technologiebedrijven ter wereld.

Databricks levert software voor data-analyse en AI-ontwikkeling. Organisaties gebruiken het platform om data uit verschillende bronnen te verzamelen, te verwerken en in te zetten voor analyses en AI-toepassingen.

In maart van it jaar kondigde het bedrijf Lakewatch aan, een open en agentic SIEM-platform dat security-, IT- en bedrijfsdata samenvoegt in één omgeving. Met AI-agents moeten securityteams dreigingen op machinesnelheid kunnen detecteren en afhandelen.

Om het platform te versterken maakte Databricks destijds twee overnames aan. Antimatter, opgericht door UC Berkeley-onderzoekers, brengt expertise in veilige authenticatie en autorisatie voor AI-agents. SiftD.ai, mede opgericht door de bedenker van Splunk’s Search Processing Language, voegt kennis op het gebied van grootschalige dreigingsanalyse toe.

Groei door AI-vraag

De voorgenomen financieringsronde past in een bredere trend waarbij investeerders fors inzetten op bedrijven die profiteren van de groeiende toepassing van kunstmatige intelligentie. Tegelijkertijd investeren grote technologiebedrijven miljarden dollars in AI-infrastructuur en nieuwe modellen.

Volgens Databricks zelf steeg de jaarlijkse omzet op basis van de zogenoemde revenue run rate in februari naar meer dan 5,4 miljard dollar. Dat was 65 procent hoger dan een jaar eerder.

Mogelijke beursgang

Volgens The Information heeft ceo Ali Ghodsi investeerders laten weten dat het bedrijf nog altijd toewerkt naar een beursgang. Die zou mogelijk al volgend jaar kunnen plaatsvinden.

Databricks heeft niet gereageerd op een verzoek van Reuters om commentaar op de berichtgeving.