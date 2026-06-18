The Stack: nieuwe Amsterdamse AI-hub opent in september

In september 2026 opent The Stack, een nieuwe AI-hub van 4.500 vierkante meter in Amsterdam Oostenburg. Het initiatief brengt Europese AI-builders onder één dak en wil de kloof dichten tussen het AI-potentieel van Europa en de daadwerkelijke productie van foundation models. De VS heeft er 40 voortgebracht; Europa slechts 3.

Die cijfers staan symbool voor een bredere Europese achterstand. The Stack, gevestigd in de Jacob Bontiusplaats in Oostenburg, wil daar verandering in brengen door founders, investeerders en operators samen te brengen op één locatie. Onder de eerste bevestigde huurders bevinden zich Ubicloud, Dawnguard en Iconic Works.

Amsterdam is al een van de grotere AI-ecosystemen van Europa. The Stack wil die aanwezige talentpool verder verbinden met kapitaal, klanten en gelijkgestemde founders.

Netwerk als kern van het concept

The Stack is opgericht vanuit de overtuiging dat fysieke nabijheid voor AI-builders een concurrentievoordeel oplevert. De infrastructuur omvat werkruimtes, labs en programma’s, maar de nadruk ligt op de community die zich daaromheen vormt. In het hart van het gebouw bevindt zich een evenementenruimte voor hackathons, investeerdersdagen en productdemos.

Via Techleap zijn verbindingen gelegd met universiteiten en onderzoeksinstellingen in Nederland en daarbuiten. The Stack positioneert zichzelf als knooppunt in een breder Europees netwerk van AI-hubs, met als doel de as Eindhoven–Amsterdam te versterken als innovatiecorridor.

Partners, financiering en groeiplanning

Het initiatief is mede-opgericht door Lennard Zwart (Ascending AI), Maarten Stolk (Deeploy, Enjins) en Philip Gast (AdamI, The AI Foundry), samen met Techleap. De financiering bestaat grotendeels uit meer dan tien miljoen euro aan privaat kapitaal. Quantitatief handelsbedrijf IMC sluit aan als founding partner. ABN AMRO, ClickHouse, Deloitte, Google, Miro en Prosus zijn corporate partners. De stad Amsterdam steunt het initiatief.

Founding director is Esther Bisschop, wiens vorige bedrijf Th3rd in 2022 door Snap Inc. werd overgenomen. “De VS en China wachten niet tot Europa een inhaalslag maakt, en de periode waarin Europese AI-bedrijven nog kunnen concurreren op wereldniveau wordt steeds korter”, stelt Bisschop bij de aankondiging. “We zijn hier niet om het potentieel van Europese AI te vieren. We zijn hier om ervoor te zorgen dat het geen potentieel meer blijft, maar een concreet product wordt.”

Tegen 2029 wil The Stack uitgroeien naar 12.000 vierkante meter en meer dan 200 founders huisvesten.