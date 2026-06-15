De strategische opdracht: bouwen aan een AI-stack waar Europa op kan vertrouwen

AI ontwikkelt zich snel van experimentele pilotprojecten naar een vast onderdeel van de IT-infrastructuur. Parallel daaraan verandert ook het wereldwijde technologielandschap. Voor business- en techbeslissers gaat het daardoor niet meer alleen om adoptie, maar om een bredere opdracht: het bouwen van een AI-stack die topprestaties combineert met de hoge eisen rond digitale soevereiniteit, lokale productie en governance.

Het traditionele cloudmodel staat steeds vaker ter discussie, zeker in Europa. Geopolitieke spanningen en zorgen over afhankelijkheid van hyperscalers versnellen de verschuiving naar een aanpak waarin soevereiniteit centraal staat. Zo geeft 48 procent van de Europese cloudbeslissers aan dat digitale soevereiniteit hun leverancierskeuze volledig beïnvloedt, blijkt uit het Forrester-rapport The State of Cloud in Europe 2026.

Soevereiniteit gaat verder dan datalocatie

Tegelijk verandert de invulling van het begrip soevereiniteit. De focus van organisaties lag bij datalocatie en regelgeving en daar komt nu een cruciale vraag bij: is er binnen de eigen jurisdictie voldoende compliant rekenkracht om AI daadwerkelijk in productie te draaien? Die vraag is in de praktijk vaak doorslaggevend voor succes. Organisaties die dit nu al meenemen, voorkomen dat ze later hun architectuur onder druk moeten aanpassen.

Lokale AI-productie steunt op drie pijlers

Lokale AI-productie wordt vaak vooral benaderd vanuit de groeiende vraag naar rekenkracht. In de praktijk zijn bredere infrastructuurkeuzes minstens zo belangrijk. Om te voorkomen dat de architectuur later knelpunten oplevert, moeten organisaties nu al rekening houden met drie samenhangende pijlers.

Performance en latency: wetgeving rond datalocaties betekent vaak dat gevoelige data binnen landsgrenzen moet blijven. Als de vereiste rekenkracht ergens anders staat, leidt dat snel tot latency, hogere bandbreedtekosten en prestatieverlies. Rekenkracht dicht bij de data maakt deze beperkingen minder relevant. Dat is essentieel voor toepassingen zoals real-time inference en AI-systemen die grote hoeveelheden data verwerken.

Strategische autonomie: lokale AI-omgevingen of AI factories maken organisaties minder afhankelijk van externe partijen. Controle over modellen en trainingsomgevingen binnen de eigen regio, waarborgt continuïteit en bescherming van intellectueel eigendom beter. Bovendien is de impact van geopolitieke ontwikkelingen en een vendor lock-in dan ook minder.

Governance en context: compliance gaat niet alleen over het naleven van regels, maar ook over de vraag of AI-systemen binnen de juiste kaders kunnen draaien. Met een lokale infrastructuur ondersteunt governance by design de auditability voor bijvoorbeeld de EU AI Act. Bovendien helpt dit modellen beter af te stemmen op taal, cultuur en lokale context.

Bouwen aan een soevereine AI-stack

Om al deze uitdagingen aan te pakken, kiezen organisaties steeds vaker voor een aanpak op basis van drie samenhangende bouwstenen. Het doel is een “Fair Tech” AI-infrastructuur die prestaties, controle en flexibiliteit combineert binnen een Europees kader.

High-performance, lokaal verankerde infrastructuur: de basis is een gespecialiseerde AI-infrastructuur (AI factories). Deze GPU-gebaseerde cloudomgevingen zijn wereldwijd beschikbaar, maar lokaal in te zetten en te beheren. Deze infrastructuur moet geschikt zijn voor grootschalige, data-intensieve workloads, met consistente prestaties en stabiele throughput. Een geïntegreerd AI-platform: efficiënte AI-productie vereist nauwe samenhang tussen data, geheugen en rekenkracht. De combinatie van GPU-clusters, AI-geoptimaliseerde dataplatforms en inference-frameworks, creëert een omgeving waarin modellen en data naadloos samenwerken. Deze geïntegreerde aanpak biedt schaalbaarheid en performance en voorkomt afhankelijkheid van één leverancier. Die flexibiliteit is cruciaal voor organisaties die hun strategische autonomie willen waarborgen. Governance by design: als AI een fundamenteler onderdeel van de organisatie wordt, moet governance centraal worden ingericht, met duidelijke en waar mogelijk geautomatiseerde kaders. Dit betreft onder meer het opzetten van Cloud Centers of Excellence en ‘Day 2’-investeringen, bijvoorbeeld met beter inzicht in hybride en multicloudomgevingen (40%) en in robuust datamanagement (37%).

Hybride en private cloud als nieuwe realiteit

De focus op strategische autonomie blijkt ook bij infrastructuurkeuzes. In Europa werkt inmiddels 94 procent van de cloudbeslissers met een hybride omgeving. Daarbij wordt publieke cloud ingezet voor specifieke toepassingen, terwijl gevoelige data en kritische workloads binnen private of sovereign-by-design-omgevingen blijven. Technologieën zoals Kubernetes en open-source frameworks helpen organisaties flexibel te blijven en beperken afhankelijkheid van één leverancier.

Prioriteiten op de strategische agenda

Voor executives betekent dit dat zij moeten sturen op drie samenhangende prioriteiten:

Lokale productiecapaciteit

Investeren in regionale AI-infrastructuur, zodat rekenkracht dichtbij gereguleerde data beschikbaar is.

Investeren in regionale AI-infrastructuur, zodat rekenkracht dichtbij gereguleerde data beschikbaar is. Operationele volwassenheid

De stap van migratie naar optimalisatie maken, met meer aandacht voor kostenbeheersing via bijvoorbeeld FinOps

De stap van migratie naar optimalisatie maken, met meer aandacht voor kostenbeheersing via bijvoorbeeld FinOps Strategische autonomie

Kiezen voor ‘AI Fair Tech’ die aansluit bij lokale normen en waarden, zonder concessies te doen aan prestaties en schaalbaarheid op mondiale schaal

De tijd van vrijwel onbeperkte dominantie van hyperscalers maakt plaats voor een meer gedecentraliseerd, maar doelgericht AI-landschap verdeeld op meerdere platforms. Succes in deze nieuwe fase ligt bij organisaties die de AI-stack niet alleen zien als een technische randvoorwaarde, maar als een strategisch fundament voor soevereine, beheersbare en lokaal verankerde innovatie.

Dit is een ingezonden bijdrage van Vultr. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.