Fintechspeler Mail to Pay uit Alblasserdam koopt de Belgische branchegenoot POM. Met de overname wil Mail to Pay meer innoveren, de activiteiten in Europa uitbouwen en meer klanten verwerven.

Met de volledige overname verzekert Mail to Pay zich van een koploper in de Belgische digitale betaalsector. POM ontwikkelt betaaloplossingen om de verwerking van facturen, boetes, lidmaatschapsgelden en donaties te vereenvoudigen. Het bedrijf heeft inmiddels meer dan 1.300 klanten in uiteenlopende sectoren.

Integratie

Volgens Mail to Pay is één van de belangrijkste voordelen van de samenwerking met POM dat klanten hieruit veel innovatief voordeel kunnen behalen. Zo kunnen straks bedrijven die de creditmanagementsoftware van Mail to Pay gebruiken, het volledige debiteurenproces automatiseren, personaliseren en robotiseren.

Hiervoor gebruikt het platform algoritmes, machine learning en hyperpersonalisatie. De methodiek leidt tot lagere incassokosten, een hogere inningsgraad, meer klanttevredenheid en een hoger klantbehoud.

De oplossingen van POM laten bedrijven sneller en correcter betalen met QR-betaalcodes en betaallinks. Het betaalplatform is gekoppeld aan alle gangbare betaalmiddelen, zoals Bancontact, Payconiq, iDEAL of creditcard. De aangeboden mix van betaalopties wordt samengesteld op basis van het klantprofiel.

Ontzorging, innovatie en expansie

“Onze focus ligt op totale ontzorging”, geeft CEO Kees Neven van de Mail to Pay Group aan. “Door geautomatiseerd creditmanagement te combineren met innovatieve betaalmogelijkheden ontstaan nieuwe manieren voor organisaties om sneller, efficiënter en klantvriendelijker betalingen te ontvangen. Dankzij de samensmelting kunnen we de snelheid waarmee we innovaties lanceren vergroten.”

De overname van het Belgische bedrijf moet ook de activiteiten van Mail to Pay in Europa verder uitbreiden. Hiermee wordt vooral de bestaande aanwezigheid in België uitgebreid, maar ook in Duitsland. Uiteindelijk moet de Nederlandse fintechspeler marktleider worden van billing en debt automation in Europa.

