CM.com wijst overnamebod van Bird af

CM.com heeft een overnamebod van 166 miljoen euro van softwarebedrijf Bird afgewezen. Het Bredase bedrijf vindt de koopprijs te laag en ziet onvoldoende langetermijnwaarde in de fusie. De directie kiest voor een eigen groeikoers.

CM.com-topman Jeroen van Glabbeek liet aan ANP weten dat zijn bedrijf de eigen groeistrategie wil volgen. De directie kiest bewust voor een onafhankelijke koers in plaats van een fusie met Bird. Het bestuur en de raad van commissarissen van CM.com vinden het bod van Bird daarnaast ontoereikend. Eerstgenoemde bedrijf ziet daarnaast te weinig voordelen voor de betrokken partijen op lange termijn.

Combinatie niet aantrekkelijk

CM.com gaat in de komende tijd wel in gesprek met Bird over het voorstel. De afwijzing vindt vrij snel plaats nadat Bird haar bod wereldkundig had gemaakt. Het doel van dat bedrijf was om samen met CM.com de “Europese AI-kampioen” te worden. Om dat te bewerkstelligen, is de 166 miljoen euro hoe dan ook onvoldoende.

Bird bezit momenteel al wel een belang van ongeveer vijf procent in het Bredase bedrijf. Vis kondigde het bod aan op 5 november met een bod dat ongeveer 20 procent hoger was ten opzichte van de slotkoers van die dinsdag. Volgens Bird zou de overname voordelen opleveren door schaalvergroting. “Door onze technologieën te bundelen, kunnen we niet alleen efficiënter werken, maar ook iets groters bouwen dan de som der delen,” aldus Vis eerder deze week.

Achtergrond bedrijven

Bird, tot vorig jaar bekend als MessageBird, werd in 2011 opgericht door Vis en Adriaan Mol van Mollie. Het bedrijf levert communicatiediensten en automatiseringsoplossingen voor bedrijven. CM.com heeft zich gespecialiseerd in digitale betalingen en klantinteractie via berichten en spraak.

