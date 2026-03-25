Claude Code krijgt auto mode voor minder onderbrekingen

Anthropic introduceert auto mode voor Claude Code, een nieuwe modus die automatisch bepaalt welke acties zijn toegestaan. Een classifier controleert elke actie vóór uitvoering op potentieel gevaarlijk gedrag.

Wie met Claude Code langere taken wil uitvoeren, stoot al snel op een probleem. Standaard vraagt de tool bij elke bestandswijziging of bash-opdracht om bevestiging. Handig voor controle, maar onpraktisch als je een complexe taak wil opstarten en even weg wil lopen.

Anthropic biedt met auto mode een tussenweg. Daarmee neemt Claude Code zelfstandig toestemmingsbeslissingen, zonder dat de gebruiker bij elke stap aanwezig hoeft te zijn. Dat verschilt van de bestaande optie --dangerously-skip-permissions , die alle controles overslaat en daarmee aanzienlijke risico’s met zich meebrengt. Auto mode is een expliciete middenweg.

Het hart van auto mode is een classifier die vóór elke tool call draait. Die beoordeelt of een actie potentieel gevaarlijk is. Denk aan het massaal verwijderen van bestanden, het lekken van gevoelige data of het uitvoeren van kwaadaardige code. Acties die als veilig worden beschouwd, worden automatisch uitgevoerd. Risicovolle acties worden geblokkeerd, waarna Claude een alternatieve aanpak zoekt.

Blijft Claude aandringen op geblokkeerde acties, dan triggert de tool alsnog een toestemmingsvraag aan de gebruiker. Anthropic benadrukt dat auto mode het risico verkleint ten opzichte van --dangerously-skip-permissions , maar niet elimineert. Het advies blijft om de functie in geïsoleerde omgevingen te gebruiken. De classifier kan bij onduidelijke gebruikersintentie of beperkte omgevingscontext alsnog risicovolle acties doorlaten, of juist onschadelijke acties blokkeren.

Auto mode is per direct beschikbaar als research preview voor Team-abonnees van Claude Code. De uitrol naar Enterprise-klanten en API-gebruikers volgt binnen enkele dagen.

