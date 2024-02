Het Nederlandse MessageBird heeft zich omgedoopt tot Bird. Het platform zal ook prijsverlagingen doorvoeren en werken aan een allesomvattende tool in plaats van een verzameling van API’s.

Met de rebranding naar Bird wil het omnichannel messagingplatform niet alleen een nieuwe look & feel creëren, maar ook serieus werk maken van nog grotere veranderingen. Veranderingen die het platform interessanter moeten maken dan concurrenten, met name Twilio, stelt CEO Robert Vis in een blogpost.

Prijsverlaging

De belangrijkste verandering die Bird naast de rebranding doorvoert, is het verlagen van de prijzen voor de messagingdiensten. Volgens Vis gaat Bird veel transparantere prijzen en toegang aanbieden dan zijn concurrenten. Of, zoals hij het zegt, stopt Bird met zijn verdienmarges.

Vis verklaart dat het verdienen aan aggregatie bovenop telecomnetwerken tot het verleden behoort en ziet niets meer in de, in zijn ogen, abstractielaag voor API’s die messagingdiensten tot nu toe waren. Volgens hem zal AI de komende tien jaar alles veranderen en draait alles om het principe ‘infrastructuur + applicatie’.

Allesomvattend messagingtool BirdCRM

Bird gaat zich daarom richten op het samenvoegen van alle omnichannel messagingdiensten die voorheen via API’s werden geleverd in één enkele oplossing. Robert Vis noemt dit BirdCRM, maar geeft niet aan hoe deze allesomvattende tool eruit zal zien. Volgens hem is er in ieder geval nog veel werk aan de winkel.

