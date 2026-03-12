Riverlane wil volwassen quantum computing met jaren versnellen

Als de nieuwe roadmap van Riverlane klopt, kunnen we verwachten dat quantumtechnologie begin jaren 2030 beschikbaar zal zijn. Het in Cambridge gevestigde bedrijf richt zich op foutcorrectie binnen quantumcomputers (Quantum Error Correction, QEC), een belangrijke hindernis die moet worden overwonnen om de toekomst van de technologie succesvol te maken. Er worden drie opeenvolgende generaties fouttolerante quantumsystemen verwacht.

Volgens Riverlane vertegenwoordigt elk van deze generaties een 1000-voudige schaalvergroting in het aantal betrouwbare quantumoperaties. Deze operaties, bekend als QuOps, zullen te zijner tijd de maatstaf zijn waaraan toekomstige chips worden gemeten. Zie het als een opvolger van TOPS (voor AI-hardware) of TFLOPS (veelal voor CPU’s en GPU’s). Het zal je niet alles vertellen over de vaardigheden van een dergelijk systeem, maar wel een duidelijk, controleerbaar meetpunt zijn. Wanneer de doorbraak van quantumcomputers voorbij zulke theoretische prestaties precies aanbreekt, zou wel eens dichterbij kunnen zijn dan velen momenteel denken.

De kern van de uitdaging is het in realtime corrigeren van fouten. Alleen onmiddellijke fouttolerantie kan de theoretische mogelijkheden van toekomstige quantumcomputers volledig benutten. Dergelijke apparaten genereren tijdens het draaien steeds meer fouten, wat een lawine-effect veroorzaakt dat de resultaten snel verslechtert. Zonder deze fouten continu en met een extreem lage latentie te corrigeren, falen zelfs de meest geavanceerde systemen voordat ze klassieke computers kunnen overtreffen. In wezen is foutcorrectie een race tegen de klok, waarbij elke verloren seconde leidt tot nog meer overbodige berekeningen.

In december 2025 publiceerden wetenschappers van Riverlane onderzoek in het tijdschrift Nature Communications. In dat onderzoek toonde het bedrijf aan dat zijn Local Clustering Decoder (LCD) quantumcomputers in staat stelde om een miljoen foutloze bewerkingen uit te voeren met vier keer minder qubits. Deze resultaten vormen de wetenschappelijke basis voor de bewering dat de ontwikkeling met 3-5 jaar kan worden versneld. De nieuwe roadmap bouwt voort op dit werk en breidt het uit naar alle belangrijke qubit-types.

Steve Brierley, CEO en oprichter van Riverlane, zei: “Het identificeren en corrigeren van miljarden quantumfouten in realtime is een van de moeilijkste technische uitdagingen in de hele wetenschap en de sleutel tot de toekomst van quantumtechnologie.”

Van MegaQuOp naar TeraQuOp

De roadmap van Riverlane definieert de bovengenoemde drie generaties die een 1000-voudige prestatieverbetering van QuOps opleveren. MegaQuOp-systemen (een miljoen bewerkingen) worden voor het einde van dit decennium verwacht, met vroege hybride systemen die quantumprocessors en AI combineren om uitdagingen op het gebied van materiaalkunde en chemie aan te pakken. GigaQuOp-systemen (een miljard bewerkingen), die voor begin jaren 2030 worden verwacht, zouden een eerste golf van commerciële quantumtoepassingen mogelijk maken. TeraQuOp-systemen (een biljoen bewerkingen), die vanaf 2033 worden verwacht, markeren het begin van utility-scale computing op het gebied van medicijnontwerp, klimaatmodellering en meer.

Twee producten vormen de basis van de roadmap. De eerste is Deltaflow, een realtime QEC-systeem gebouwd op FPGA-hardware dat terabytes aan gegevens per seconde verwerkt, en de tweede is Deltakit, een open-source SDK. Techzine berichtte eerder over de lancering van Deltakit, dat zich richt op een gedocumenteerde vaardigheidskloof op het gebied van QEC.

Quantumcomputing brengt namelijk veel uitdagingen met zich mee. QEC is essentieel voor het algehele succes ervan, maar er is een tekort aan talent. Volgens een bericht uit 2025 zijn er wereldwijd slechts naar schatting 1.800 tot 2.200 QEC-specialisten, met een vacaturepercentage van 50 tot 66 procent.

In plaats van QEC hebben de meest opvallende doorbraken op het gebied van quantumcomputing tot nu toe voornamelijk betrekking gehad op prototypes op basis van silicium. Vorig jaar trok Microsoft de aandacht met zijn Majorana 1 -processor en eind 2024 kwam ook Google met zijn Willow-quantumchip.