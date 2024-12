Google introduceert Willow als snelste quantumchip ooit

Google heeft onlangs zijn nieuwste quantumchip, Willow, gelanceerd. Deze chip met 105 qubits is volgens de techgigant de snelste ooit en zou complexe rekentaken in extreem korte tijd kunnen oplossen, veel sneller dan momenteel mogelijk is.

Google benadrukt dat de introductie van Willow een ongekende revolutie binnen quantum computing teweegbrengt, vooral op het gebied van foutcorrectie, een belangrijk obstakel voor quantumchips tot nu toe.

Hoe meer qubits, de bouwstenen van quantum computing, dicht naast elkaar op een chip worden geplaatst, hoe groter de kans op fouten. Dit probleem maakt van de chip in sommige gevallen een conventionele processor, waardoor de quantumvoordelen verloren gaan.

Bij de Willow-quantumchip is Google, naar eigen zeggen in een wetenschappelijke publicatie, erin geslaagd een manier te vinden om alle qubits op een slimme manier aan elkaar te verbinden. Hierdoor daalt het aantal fouten naarmate het aantal qubits toeneemt. Daarnaast claimt Google dat het fouten in real-time kan corrigeren, een belangrijke doorbraak volgens experts, die quantumchips een stap dichter bij praktische toepassingen brengt.

Problemen extreem snel oplossen

Een van de grootste voordelen van de Willow-quantumchip is volgens Google dat complexe problemen in extreem korte tijd kunnen worden opgelost. Waar sommige berekeningen nu nog 10.000 jaar zouden duren, kan Willow deze in slechts vijf minuten uitvoeren. Een klassieke computer zou onder de meest gunstige omstandigheden zelfs 1 miljard jaar nodig hebben voor dezelfde berekeningen.

Nog geen use cases

Ondanks de indrukwekkende prestaties van Willow heeft Google nog geen concrete use cases gepresenteerd. Ook zijn er vanuit de onderzoeksafdeling nog geen commerciële applicaties ontwikkeld. Wel geeft het bedrijf aan dat quantumchips in de toekomst kunnen worden ingezet voor vraagstukken zoals medicijnontwikkeling, chemische processen voor batterijen en geavanceerde AI-toepassingen die momenteel buiten bereik liggen.

Een ander belangrijk aandachtspunt is beveiliging. Wanneer hackers toegang krijgen tot quantumtechnologie, kunnen de gevolgen enorm zijn. Tegenover The Guardian geeft Google aan dat security-experts hier al langer aan werken en genoeg tijd hebben gehad voor het ontwikkelen van de juiste standaarden en hoe post-quantumencryptie eruit moet zien.

Google geeft aan dat Willow slechts het begin is. Het bedrijf blijft de komende jaren werken aan de perfectionering en verdere ontwikkeling van zijn quantumcomputing-technologie.

Lees ook: Google: ‘Quantumveilige algoritmes zijn noodzakelijk tegen datalekken’